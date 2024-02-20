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Gündem Cumhur İttifakı'nın Ankara adaylarının listesi YSK'ya sunuldu!
Gündem

Cumhur İttifakı'nın Ankara adaylarının listesi YSK'ya sunuldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 18:22:00 - 2024-02-20 18:43:37
Cumhur İttifakı'nın Ankara adaylarının listesi YSK'ya sunuldu!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Cumhur İttifakı adaylarının listesini Ankara İl Seçim Kuruluna teslim etti.

Özcan, Cumhur İttifakı’nın aday listelerini Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına teslim ettikten sonra açıklamada bulundu.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 25 ilçe adayı ile meclis üyelerinin yer aldığı listeyi tam bir şekilde teslim ettiklerini söyleyen Özcan. “İnşallah hayırlı bir yarış olur ve seçmenimizi, vatandaşımızı; demokrasi yarışında kırmadan, incitmeden Türkiye'nin birliğini, beraberliğini ve güzel mozaiğini inşallah tesis ederek güzel bir şekilde demokrasilerini hep beraber yaşayacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart’ta yarışacak olan adayların listelerini teslim etmek üzere siyasi partilere verdiği süre bugün saat 17.00 itibariyle son buldu.

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