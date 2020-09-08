“Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’dır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin 2023’ün Haziran ayında, zamanında yapılacağını, hiç kimsenin boş hayale kapılmaması gerektiğini ifade ederek, “Cumhur İttifakı’nın 2023 yılında cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.” diye konuştu. Yunanistan’ın provokatif hareketlerini de değerlendiren Bahçeli, “Yunanistan’ın haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur.” dedi.