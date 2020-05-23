Cumhur İttifakı'ndan "kiralık vekil" düzenini bitirecek çalışma

CHP'den İYİ Parti'ye kiralanan 15 milletvekil ile başlayan 'kiralık vekil' düzeni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deva ve Gelecek Partisi'ne vekil transfer edebileceklerini söylemesiyle birlikte tekrar alevlendi. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, milli iradeyi hiçe sayan bu uygulamanın ortadan kaldırılması için olları sıvadı.

Öncelikle her partinin kendi karargahında çalışmaya başladığı değişikliklerin ilki vekil transferlerini frenleyecek mekanizmanın kurulması olacak.

Önceki dönemlerde yapılan uygulamalar incelendi

Milliyet'in kulislerden aktardığına göre MHP bu konuda dünya parlamentoları ile Türkiye’nin geçmiş dönemlerdeki uygulamalarını masaya yatırdı.

İki farklı alternatif üzerinde duruluyor

Bunlardan ilki istifa eden milletvekilinin bir yıl süre ile bağımsız olarak bekletilmesi. İkincisi ise seçime bir yıl kala bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye transfer olunamaması. Böylece öngörülen süreler içinde siyasi ahlaka aykırı kişisel veya partisel pazarlıklara girilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.