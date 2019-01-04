Cumhur İttifakı'ndan flaş sözler: Karşımızda defolu bir ittifak var

Yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nı devam ettiren AK Parti ve MHP seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Seçim öncesi temaslarda bulunan İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP il başkanlığını ziyaret etti. Şenocak yaptığı konuşmada, muhalefetin ittifak çalışmalarına sert sözlerle yüklenerek "Karşımızda yer alanlara bakın. Adına doğru dürüst ittifak demeye bile çekinecek kadar, millet nezdinde defolu bir haldeler" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, beraberindeki AK Parti İl Teşkilatı heyetiyle birlikte; Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür'ü ziyaret etti. Görüşmede, Cumhur İttifakının 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerindeki stratejileri hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gür, Cumhur İttifakının önemine işaret ederek, nazik ziyaretleri için AK Parti heyetine teşekkür etti. Mükemmel ev sahipliği için mevkidaşına teşekkür eden Şenocak, "Cumhur ittifakı, iki partinin seçim kazanmak için partisel çıkar anlayışıyla gerçekleştirilmiş bir ittifak olmanın ötesinde bir anlama sahiptir. Cumhur ittifakı, partisel çıkar anlayışıyla gerçekleşen bir ittifak değil, önce Türkiye diyenlerin ittifakıdır" dedi.

MHP ile 15 Temmuz'dan sonra güçlenerek artan gönül birliğine dikkat çeken Şenocak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı ile muhalefetin ittifak arayışı arasında derin farklar var"

Cumhur İttifakı bir gönül ittifakıdır. Çünkü bir araya gelen iki partinin, yani AK Parti ve MHP'nin, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra gittikçe perçinlenen gönül bağları var.

AK Parti ve MHP yönetimleri, kendi tabanlarının da ortak arzusu doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, mahalli seçimlerdeki başarı ile tahkim etmek istiyor. Türkiye'ye terörle, ekonomik saldırılarla boyun eğdirilmesini, hizaya sokulmaya çalışılmasını reddediyor.

Yani bu iki parti, "yapıcı" bir hedef için birlikte yürümeyi kararlaştırdılar. Amaçları daha çok hizmet, daha çok inşa, milletimizin mutluluğu adına daha çok başarıdır.

"Karşımızdakiler defolu ittifak"

Şenocak, tabanından kopan muhalefetin ittifak çabalarına da değindi. "Bir de karşımızda yer alanlara bakın. Adına doğru dürüst ittifak demeye bile çekinecek kadar, millet nezdinde defolu bir haldeler" diyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yüzden onlar için gerçek bir gönül birliğinden söz edemeyiz. Çünkü gönülleri birbirine kaynaştıracak ortak bir dünyaları, düşünce ve hedefleri yok.

Örneğin, CHP tabanı, bölücü terör örgütünün siyasetteki ayağı olan HDP ile işbirliğini ister mi? İyi Parti ve Saadet Partisi tabanı, içinde örtülü veya açık bir HDP desteğinin olduğu bir işbirliğini gönülden kabul eder mi? Bu gerçeği CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi yönetimleri elbette görüyor. Açıktan, AK Parti ve MHP'nin yaptığı gibi bir ittifak sözleşmesi yapamıyorlar. Parti yöneticilerinin mahcup şekilde, "öyle değil böyle" diye laf çevirmeleri bu yüzden. Karşımızdaki ittifak, fiyaskoya mahkûmdur. Çünkü özü itibarıyla yapmayı değil yıkmayı, kazanmayı değil kazandırmamayı, sıkıntıları çözmeyi değil sıkıntı üretmeyi baz alan negatif bir görüntü içindedirler."

"Cumhur İttifakını özenle gerçekleştirdik, özenle koruyacağız"

Yıkım ittifakında ise kör bir inadın eseri, sadece karşıtlığa dayalı bir ihtiras ittifakıdır.

"Erdoğan gitsin de Türkiye isterse batsın" inadı gözlerini öyle kör etti ki, FETÖ terör örgütüne, PKK bölücü terör örgütüne kol kanat germeye kadar savruldular. Düşünün, Cumhur İttifakı 15 Temmuz'a "hain darbe girişimi" derken, yıkım ittifakı "kontrollü darbe/tiyatro" diyor. Türkiye'yi dışarıya jurnallemek onlarda. "Ekonomi batsın, bir kaos çıkarsa çıksın" beklentisi onlarda. Biz Cumhur ittifakını özenle gerçekleştirdik, özenle de koruyacağız. Bu ittifaka zarar verecek en küçük tavır ve davranışlara dahi asla tahammülümüz yoktur.