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Siyaset Cumhur İttifakı'ndan flaş karar! Yer yerinden oynayacak
Siyaset

Cumhur İttifakı'ndan flaş karar! Yer yerinden oynayacak

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yeni bir gelişme olmazsa 14 Mayıs’ta yapılması planlanıyor. Bu seçimde Millet İttifakı’nın planladığı gibi Cumhur İttifakı partilerinin de bazı kentlerde ortak listeler çıkarılabileceği konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 12:42:00 -
Cumhur İttifakı'ndan flaş karar! Yer yerinden oynayacak

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yeni bir gelişme olmazsa 14 Mayıs’ta yapılması planlanıyor. İktidardan muhalefete tüm partiler Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenmiş olsa da Meclis seçimleri de büyük önem taşıyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Millet İttifakı’nda hedef “parlamenter sisteme geçiş” vaadi dolayısıyla en az 360 milletvekili çıkarmak. Bunun için de tüm partilerden temsilcilerin katıldığı bir komisyon çalışmaya başladı. Komisyonun en yüksek sayıda milletvekilini çıkarmak için yaklaşık 40 kentte ortak liste hazırlığı içinde olduğu biliniyor. “Hangi ilde nasıl bir ortak liste ile seçime girmek doğru olur?” sorusuna en iyi yanıtı vermek için çalışan komisyon için Cumhur İttifakı’nın atacağı adımlar da önemli.

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde 81 ilde ayrı listeler çıkarmıştı. Ama bu seçimde Millet İttifakı’nın planladığı gibi Cumhur İttifakı partilerinin de bazı kentlerde ortak listeler çıkarılabileceği konuşuluyor. 

 
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Yorumlar

TC Bursa

Memleketin icine ettiler,üstüne tüy dikmek için mi oy isteyecekler. Mevcut siyasilerin alayı siyasi bırakmalıdır. Genç, dinamik, işinin ehli insanlar gelsin artık. Siyasete yaş sınırı şart 65 yaşı dolduran siyasinin seçilme hakkı sonlanmalidir.

S.berk

Yabancıya konut satışını durdurmazsan.oturma izni olanların oturma izninini kaldırmazsan.yabancı girişlerini kaldırıp vatandaşlık vermeyi kaldırmazsan.20 yıllık bir ak partili olarak cumhur ittifakına oy değil günahımı dahi vermeycem
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