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Medya Cumhur İttifakı'na katılmamıştı! Fatih Erbakan bakalım buna ne diyecek?
Medya

Cumhur İttifakı'na katılmamıştı! Fatih Erbakan bakalım buna ne diyecek?

Haber7 yazarı Ferhat Murat, seçimlere Cumhur İttifakı'na dahil olmadan girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin büyük fırsat teptiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 10:14:00 -
Cumhur İttifakı'na katılmamıştı! Fatih Erbakan bakalım buna ne diyecek?

Haber7 yazarı Ferhat Murat, seçimlere Cumhur İttifakı'na dahil olmadan girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin büyük fırsat teptiğini belirtti. 

"Bu fırsat kendilerine ‘yeniden’ gelir mi? Sanmıyorum… Bana göre Fatih Erbakan lider gibi değil, genel başkan gibi hareket etti" diyen Murat, şunları kaydetti: 

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı açıklamayı yaptı. 

“Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz." dedi.
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Cumhur İttifakı’nın aleyhine gibi yorumlar yapılsa da, benim kanaatim aksi yönde. Bu karar Cumhur İttifakı’nın lehine olacak… 

Nedenini söylemeden önce; Yeniden Refah Partisi’nin oyları neden artmıştı ona bakmak lazım. 

Aşı karşıtlığı açıklamasıyla kamuoyu araştırmalarında Yeniden Refah’ın oylarında bir kıpırdama olmuştu. Ancak asıl artış; Saadet Partisi’nin Altılı Masa’da konumlanması sebebiyle gerçekleşti. 

Tarihsel süreç içerisinde CHP’nin yaptıklarını içine sindiremeyen Milli Görüş’e gönül verenler; Saadet Partisi’nin, CHP ile omuz omuza yürümesine bir tepki olarak Yeniden Refah’a yöneldi. 

Keza Erbakan Hoca’nın hapis cezasının ev hapsine çevrilmesi sonrası koşa koşa Anayasa Mahkemesi’ne başvuran CHP’nin Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı olarak Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Karamollaoğlu tarafından açıklanmıştı… 

Bu iş Cumhur İttifakı’nın lehine nasıl olur ki? 

Şöyle olur…

Birincisi; milli görüşe gönül verenlerin oyları Millet İttifakı’na gitmemiş olur.  

İkincisi ise; Yeniden Refah’ın barajı geçemeyeceğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını düşünen seçmenlerin tercihlerini Cumhur İttifakı’na yönlendirmesi ile olur.

Erbakan kararını açıklarken arkasında ‘Yeniden Refah Meclise’ sloganı yer alıyordu. 

Cumhur İttifakı’na katılıp, baraj sorununu ortadan kaldırarak potansiyelini artırma ihtimali yüksekti.

Başka bir ittifaka dahil olmazsa, ki bu saatten sonra o yol da kapanmıştır. ‘Yeniden Refah Meclise’ durumunun gerçekleşmesi için en az yüzde 7 oy almak zorunda… 

Yüzde 1,5-2 düzeyindeki oyunu artırma fırsatını kaçırdığı gibi, onların bir kısmını da Cumhur İttifakı’na yönlendirmiş oldu…  

Yani; Yeniden Refah’ın oylarında gerileme göreceğiz…

Bu fırsat kendilerine ‘yeniden’ gelir mi? 

Sanmıyorum… 

Bana göre Fatih Erbakan lider gibi değil, genel başkan gibi hareket etti…" 

 

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Yorumlar

İttifak

Reis ayagina aksalliyi gonderiyor, bu abicimiz reddediyor. En mantikli siyasetci olabilirsin ama gerceklerden uzaksin

resat

zillet, batıldır ,batılın taliboldugu dünyadır,bu onlar için büyük bir mükafattır ,zira başkasına ,ötesine inanmazlar,bunun içindirki, kolay biraraya gelirler,hakyola talibolanların büyük mükafatı ise ötededir,dünya gözüyle görülmez,,dünya eliyle tutulmaz,bu nedenledirki buyolun yolcusu olmak zordur ,biraraya gelmeleride ,mükafatın büyüklüğü oranında zordur,,
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