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Siyaset "Cumhur İttifakı yüzde 70 bile alabilir"
Siyaset

"Cumhur İttifakı yüzde 70 bile alabilir"

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Külünk, Cumhur İttifakı'nın oy alabileceği sosyolojik zeminin yüzde 70 olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 12:41:00 -
"Cumhur İttifakı yüzde 70 bile alabilir"

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, AK Parti'nin topyekün bir iletişim hareketine ihtiyacı olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı'nın oy alabileceği sosyolojik zeminin yüzde 70 olduğunu ifade eden Külünk, "Yüzde 70'i alma şansımız var ancak bugünden yarını okuyacak bir iletişim dili geliştirilmeli" dedi. Haberler.com'a konuşan Külünk, "AK Parti'nin topyekün bir iletişim hareketine ihtiyacı var. Bu iletişim hareketinin CHP ve İyi Parti'nin yurtsever tabanına yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Külünk, "HDP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza üreteceğimiz pozitif dil, PKK- HDP cephesinin silah üzerinden baskıya dayalı politikalarını boşa düşürür. Bir daha iddia ediyorum, Cumhur İttifakı'nın oy alabileceği sosyolojik zemin yüzde 70'tir. Bu yüzde 70'i alma şansımız var ancak bugünden yarını okuyacak bir iletişim dili geliştirilmeli" şeklinde konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'ekipler çalışıyor' dedi"

Kur ve enflasyon artışının vatandaşın cebini olumsuz etkilediğini belirten Külünk, "Burada hükümet fotoğrafı gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'ekipler çalışıyor' dedi. Ancak temel olarak 'bu yüksek kur ve enflasyon karşısında milletimizin yanında duracak adımlar atacağız' dedi. Bu çok önemli. Bunu esas aldıktan sonra biz bu dalgayı da aşarız. Piyasanın da hükümetin yanında durmasıyla çok ciddi rahatlama olur. Tabii bir anda hızlı gelişti, ağustos, eylül, ekim derken hızlı oldu. Rekabet Kurumu'nun verdiği cezalar oldu. Burada belediyelerin denetimi devam etmeli. Fiyat artışları anormal seviyede. Anormal derecede artış var. Tek başına yüksek kur ve enflasyon ile izah edilemeyecek bir durum var" dedi.

 

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Yorumlar

Kerim

Hayir ya ne 70 i, yuzde 100 alir. Hatta Millet ittifaki da AK Partiye oy verecegiz diyorlar. Canim sikkindi. Sayenizde biraz guldurdurdunuz beni. Sag olun
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