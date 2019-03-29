Cumhur İttifakı Yunusemre ve Şehzadeler’de esnafla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi ile birlikte seçim çalışmalarını sürdürdü.

31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi ile birlikte seçim çalışmalarını sürdürdü. Cumhur İttifakı adayları günün ilk programında Galericiler Sitesini ziyaret etti. Galerici esnaflarından Ârif Öztekin, Cumhur İttifakı adayları adına pilav hayrı yaptı. Başkanlar, hayrın ardından galericiler sitesi esnaflarına hayırlı işler diledi ve destek talebinde bulundu.

Galericiler Sitesi ziyaretinin ardından Cumhur İttifakı adayları İbrahim Gökçen Bulvarında esnafları selamladı. Cuma namazını Yarhasanlar Camiinde kılan heyet,namazın ardından Başkan Çelik’in pilav hayrına katılarak vatandaşlara pilav dağıttı.

Cuma namazına müteakip cadde boyunca esnaflarla buluşan Cumhur İttifakının adayları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki seçim stantlarını ziyaret etti. Stant önünde vatandaşlara pilav ve lokma ikram eden başkanlar, seçim stantlarında hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cumhur İttifakı adayları seçim stantları ziyaretinin ardından çarşı turu yaptı. Sultan Cami önünden başlayan turda, İzmir Caddesi boyunca tüm esnaflarla sohbet ettiler. Karaköy, Dış Mahalle, Akmescit mahallerinde esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Cumhur İttifakı adayları, Şehzade Çay Bahçesinde, çay molası verdi.

Mola sonrası çarşı turunu sürdüren Cumhur İttifakı adayları, Akgün Mahallesi’nde davul ve zurnalarla karşılandı, oyun havaları ile uğurlandı. Ayn-ı Ali’de verilen molada mahalle sakinlerinden Ümit Daşpınar, Başkan Cengiz Ergün’e kendi yapmış olduğu karakalem çalışmasını hediye etti. Program Aynı Ali Mahallesinde sona erdi.

Cumhur İttifakı adaylarının programlarına Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Recai Berber, MHP İl Başkanı Ömer Baysal,Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyesi adayları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.