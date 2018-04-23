'Cumhur ittifakı siyaset üstüdür'

Cumhurbaşkanımızın beyanatıyla Türkiye yeni bir seçim atmosferine girdi. Özellikle iç ve dış tehditler seçimi zorunlu kıldı gibi görünüyor. Türkiye, Türkiye’ye bırakılmayacak kadar önemli diyen küresel güçlere karşı bu seçim de önemli bir dönüm noktası olacak. Yerli ve milli bir çizgide buluşan Cumhur İttifakı bütün oyunları bozacak şekilde erken seçimden galip çıkmak zorunda. Siyaset üstü bir ittifak olan Cumhur varolma savaşı veren ülkemizin ümidi durumunda. Gezi ve benzeri kalkışmalara projelere karşı Cumhur İttifakı’nın güçlü bir çıkış yapması bu ülke evlatlarının en büyük ümidi. Uzun yıllar Genar Araştırma Şirketinin Genel Müdürlüğü görevini yürüten Araştırmacı Yazar Mustafa Şen ile erken seçim kararını Cumhur İttifakı’nı ve muhalefetin hali pürmelalini konuştuk...

-Seçim kararını nasıl yorumluyorsunuz?

Çok isabetli bir karar oldu. Türkiye’yi gereksiz enerji kaybından kurtardı. Erken seçim mi, baskın seçim mi tartışması yapılıyor. Gereksiz bir tartışma. Bal gibi seçim diyorum.

-Erdoğan ve Bahçeli’nin aynı kararı almasını tetikleyen gerekçeler nelerdir?

"SEÇİM ZORUNLU OLDU"

Daha fazla beklemenin gereksiz olduğu düşünüldü. Özellikle dış politikada süren gelişmeler dikkate alındığında ileride Türkiye’yi daha da zorlayacağı anlaşılıyor. Ülkenin enerjisini seçim gibi çok fazla enerji tüketen bir iç mesele ile harcamamak gerekiyordu.

-Uyum içindeki Cumhur İttifakı seçimden sonra nasıl bir pozisyon alabilir?

Cumhur İttifakı siyasi bir ittifak değil, siyaset üstü bir ittifaktır. Dolayısıyla, seçimden sonra da önemli memleket meselelerinde siyaset üstü varlığını belli ölçülerde koruyacaktır. Doğrusu, ülkemizin de buna ihtiyacı vardır.

" ‘ÇANTADA KEKLİK’ ALDATIR"

-Anketlerde Cumhur İttifakı nasıl bir grafik çiziyor? ‘Nasıl olsa kazanırız’ rahatlığı tehlikeli değil mi?

Cumhur İttifakı seçimi kazanıyor görülmekle birlikte, taraftarlarına rehavete kapılmamalarını öneririm. Bu tür garanti gibi görünen seçimlerde kazanacağını düşünen taraf genelde rehavete kapılıyor ve oy düşüşü yaşıyor. Bu seçmenin kendisine kurduğu bir tuzaktır. Bu tuzağa düşmemeli.

-Cumhur İttifakı’na Saadet’in girmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

SP kurumsal olarak Cumhur İttifakı’na girmese de seçmenin bir kısmı oy verecek diye değerlendiriyorum. Daha önceki tecrübelere göre böyle bir değerlendirme yapıyorum.

İYİ PARTİ PROJE PARTİSİ

-Seçimin İyi Parti’ye karşı alındığı fısıldanıyor. İP’nin toplumda bir karşılığı var mı, proje partisi mi?

Şehir efsaneleri ile zaman kaybetmemek lazım. Gerçek siyaset ile ilgilenmek gerekiyor. Proje partilerinin Türkiye verecek bir şey yoktur.

-CHP’den nasıl bir hamle bekliyorsunuz?

CHP ve çıkış! İkisi aynı yerde olacak şey değil. CHP bir negatif siyaset partisi olarak seçimi kazanmak için bir aday çıkaramayacaktır.

"DOĞU’YU ANLAYAN KAZANIR"

-Doğu’daki seçmenin eğiliminde ne söylersiniz?

Kürt seçmen Türkiyeli bir seçmendir. Terörü ve terör dilini reddetmiştir. Dönüş için milliyetçi değil, yerli ve milli bir dil kurmak icab eder.

-Seçimle ilgili tahmininiz nedir?

İyi olan kazansın, Cumhur İttifakı iyi...

-Çok politik bir cevap oldu.

Seçim vatanımıza hayırlar getirsin.

ARAŞTIRMACI-YAZAR MUSTAFA ŞEN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesinde bir süre Felsefe okudu, Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde bir süre doktora öğrenimi gördü. Uzun yıllar GENAR Araştırma Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım dönemlerinde Başbakan Başdanışmanlığı görevinde bulundu. “Yerel Üzerine Aykırı Yazılar”, “Kürt’üm Ben De Doğruyum”, “Su Kültürü” gibi kitaplar yazdı. Çeşitli gazetelerde bilimsel ve düşünsel yazıları yayınlandı.