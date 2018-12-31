Cumhur ittifakı rekora koşuyor! 'Oylar yüzden 53'ten yüzde 60’a çıkacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir milletvekili Hamza Dağ, iki ittifakı değerlendirdi ve Cumhur ittifakının alacağı oy oranına dahil çok önemli bir açıklamada bulundu.

Cumhur ittifakı ülkenin bekası için...

İki ittifakı değerlendirmek için son 3-4 yıldır siyasi hayatta yaşadıklarımıza bakmak yeterli olacaktır. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra yaşanan süreç iki ittifakın anlamını, ruhunu ortaya koyuyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile ortaya koyduğumuz ittifak sadece seçimlere endeksli bir ittifak değil. Ülkenin geçmiş olduğu bu zorlu süreçte birçok konuda aynı noktada buluştuk. Zeytindalı, Fırat Kalkanı ve en son yapılan ekonomik operasyonlarda iki parti ülkenin bekası için milli ve yerli bir duruş sergilediler.

Millet ittifakı sadece bir seçim ittifakı

Bunun yanında seçim döneminde de bu süreçlerde yaşanan ittifak bir nevi hayata geçti. Diğer ittifaka baktığımız zaman böyle bir şey yok. Diğer ittifak sadece seçime odaklı bir buluşma. Bir takım hususlarda aynı yerde buluşmak gibi bir durumları yok. Seçimde İYİ Parti eğer ittifak içinde olmasa barajı aşamayacaktı. CHP’de AK Parti ve MHP ittifakında zayıf düşmemek için bu işin içinde yer aldı. Hatırlarsak seçim sonrası herkes kendi yoluna denildi. Şimdi Cumhur ittifakı yeniden bir araya gelince onlar da bir araya geldi. Ciddi pazarlıklar yapıldı. Manisa, Balıkesir Mersin’de ittifakın yapılmaması.

Cumhur ittifakının şöyle bir özelliği var: Siyasi parti olarak kurumsal kimliğini koruyor. Bazı konularda farklı düşünse de bunu dile getiriyorlar. Andımız olayında bunu yaşadık. Bunu da kamuoyuyla paylaştık.

Yüzde 53 olan Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 60’a çıkacak

İki ittifakı değerlendirirken yaşanmış gerçeklere bakarak değerlendirilir. AK Parti ve MHP arasındaki ittifak sadece seçimlere indirgenecek bir durum değil. İnşallah 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında medeniyet yolculuğunda, ülkemize son zamanlarda yaşanan hadiseler ışığında, Rusya’yla ortaya koyduğumuz iyi ilişkiler, ABD ile yapılan diplomatik görüşmeler, ülkede birlikte hareket etme ihtiyacı söz konusu. Bu iki siyasi hareket beraber hareket etmeyi görmüştür. Diğer siyasi partiler bunu görmese de taban bunu açık ve net bir şekilde görüyor. Yüzde 53 olan Cumhur İttifakı’nın oyunun bu seçimlerde yüzde 60’a doğru çıkacağını ve daha da ileri gideceğini söyleyebilirim

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