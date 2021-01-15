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Siyaset Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı? Erbakan yeşil ışık yaktı
Siyaset

Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı? Erbakan yeşil ışık yaktı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin genel merkezinde düzenlenen mutat basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunarak Cumhur ittifakına yeşil ışık yaktığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 16:11:00 -
Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı? Erbakan yeşil ışık yaktı

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Oğuzhan Asiltürk görüşmesi üzerinden ittifak görüşmeleriyle alakalı düşüncesini soran gazeteciye Genel Başkan Erbakan şunları söyledi:

“Tabii bu ziyaret AK Parti- MHP koalisyonunun geldiği durumu göstermektedir. Pek çok ankete göre AK Parti'ni oy oranının yüzde 30'un altına doğru gittiğini görülmektedir. MHP ile beraber hesaplandığında yüzde 40 bile bulmaları zor görünüyor. Bu amaçla iktidar öncelikle İYİ Parti'ye bir çağrıda bulundu. İYİ Parti'nin buna yanaşmayacağı görülmesi üzerine de yeni arayışlara girildi.

"CHP ve HDP saf dışı kalacak"

Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle DSP, HÜDA-PAR ve son olarak da Saadet Partisi kanadıyla görüşmesi Cumhur İttifakını genişletme çabaları içerisinde olduklarını gösteriyor. Bizim daha önce ifade ettiğimiz CHP ve HDP'nin olmadığı sağ ağırlıklı partilerin yer aldığı 3. bir ittifakın AK Parti'nin pek çok argümanını elinden alacaktı. Sayın Cumhurbaşkanının bu hamlesi bizim ortaya koyduğumuz böyle bir ittifak seçeneğini ortadan kaldırmaya yönelik de düşünülebilir. Yani Demokrat Parti, HÜDA-PAR gibi Saadet Partisi gibi partileri Cumhur İttifakına katıp dışarıda sadece CHP ve HDP ve kendisinden ayrılanların kurduğu partileri bırakma amacına yönelik bir adım olarak görebiliriz. Tabii siyaset için 24 saat çok uzun bir süre.

Seçimlere kadar daha fazla ittifak denklemleri olabileceğini ifade eden Fatih Erbakan sözlerine şöyle devam etti;

Seçimlere daha 2 seneden fazla bir zaman olduğunu düşünürsek çok daha fazla ittifak denklemleri tablolar ortaya çıkabilir. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Zamanı geldiğinde kurullarımızda görüşüp gerekli adımları atacağız.”

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