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Cumhur İttifakı Köşk adayı Nuri Güler, Gökkiriş sakinleriyle buluştu

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı’nın AK Partili Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Gökkiriş Mahallesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

15 Mart 2019 Cuma 09:42
Cumhur İttifakı Köşk adayı Nuri Güler, Gökkiriş sakinleriyle buluştu

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı’nın AK Partili Köşk Belediye Başkan adayı Nuri Güler, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Gökkiriş Mahallesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.


Sloganlarla karşılanan Cumhur İttifakı’nın Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, her yaştan Gökkirişlinin sıcak ve içten karşılamasına teşekkür ederek; “Köşk ve Aydın genelinde her geçen gün hızla artarak ivmelenen Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP paydaşlığından doğan güç ve Köşk Belediye Başkan Adayı olarak vatandaşların nazarında Nuri Güler’in şahsına ve meclis üyesi arkadaşlarına gösterilen itibar dudak ısırtıyor. Öyle ki rakip aday ve mensubu olduğu zillet ittifakı çamur siyaseti üzerinden prim yapmaya çabalıyor. Yalnız çırpındıkça malumun ilanı batıyor, batıyorlar” diye konuştu.


Projelerinden ve Köşk’ün ihtiyaçlarından bahseden Nuri Güler, bugüne kadar İl Genel Meclisi üyeliği başta olmak üzere gerek partisinde gerekse çeşitli birimlerde görev yaptığına işaret ederek; “Durmak yok, yola daha da hızlanarak devam. Kenti ortak akıl ile birlikte yöneteceğiz. Bizim yönetim anlayışımızda ‘Ben değil biz’ felsefesi var. Köşk’ü hep birlikte daha güzel yarınlara taşımak için yola çıktık. Bu yolda güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.


AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti ve MHP’li yöneticilerle köy ziyaretlerine devam eden Başkan Adayı Nuri Güler, gördüğü yakın ilgiden dolayı köylülere teşekkür ederek, Köşk’te hizmetlerin devamı için vatandaşlardan destek istedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:42
  1. doğa

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