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Cumhur İttifakı kadınları Haluk Alıcık’a sahip çıktı

Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP’li kadınlar, bir kadın personelini tokatladığı iddiasıyla yayınlanan eski bir görüntünün ardından Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a sahip çıktı.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:49
Cumhur İttifakı kadınları Haluk Alıcık’a sahip çıktı

Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP’li kadınlar, bir kadın personelini tokatladığı iddiasıyla yayınlanan eski bir görüntünün ardından Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a sahip çıktı.


Başkan Alıcık’ın 3 yıl önce belediye binasında, belediye çalışanı İnci Celasun’a küfür edip tokat attığı iddia edilen ve Celasun’un kalem kamera kullanarak kaydettiği görüntülerin 8 Mart Kadınlar Günü’nde yaşanmış gibi ortaya atılmasının ardından AK Parti ve MHP’li kadınlar, Belediye Meydanı toplanarak Alıcık’a destek verdi.


AK Parti İlçe Başkanı Avukat Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya, Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adayları, eşi Rümeysa Alıcık ve kadınları arkasına alarak açıklama yapan Haluk Alıcık, rakiplerinin yerel seçimleri kaybedeceklerini anlayarak karalama kampanyasına başladıklarını iddia etti. Alıcık, “Ben ve ailem karıncayı bile incitmedik. 3-4 yıl önce olmuş bir olayı bizim kadınlarımızı önemsediğimiz bir günde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılmış gibi gösterilmesi manidardır. Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle bir karalama kampanyası başlatanları kınıyorum. Ben bırakın bir kadına vurmayı, bir karıncayı bile inciltmedim. O bizim personelimizdi, evladımız gibiydi ama alt görüntüde neler yapmak istediğini görüyorsunuz. Arkadaşımızı ve bunu tezgahlayanları Allah’a havale ediyorum. Madem bunu 3 sene önce yaptım neden o zaman suç duyurusunda bulunmadınız? İleride çok daha farklı açıklamalar da yapacağız. Anket sonuçları onların da benim de elime geliyor. Kaybedeceklerini anladılar, kumpas kurdular” diye konuştu.



“Daha önce de kumpas kurdular”


Daha önceden de kendisine benzer tuzakların kurulduğuna işaret eden Alıcık, “Şuna emin olun yüzünüzü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadım. 5 ay önce FETÖ davası açılanlara da gereken cevabı verdik. Bu herkesin dersini aldığı bir seçim olacak” ifadelerini kullandı.


Haluk Alıcık’ın eşi Rümeysa Alıcık da, “Eşimle her zaman beraberiz, hiçbir problemimiz olmadı bugüne kadar. O kişi şoförümüzün eşiydi. Haluk onlara defalarca iyilik yaptı. Onları Allah’a havale ediyoruz. Biz her zaman dimdik ayaktayız ve öyle devam edeceğiz” dedi.



“Suç duyurusunda bulunduk”


Yasa sürecin takipçisi olduklarını kaydeden AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Avukat Mustafa Abak ise, şunları söyledi: “Türk Ceza Kanunu’nda kişinin rızası olmadan görüntü ve ses kaydı yapmak ve ifşa etmek suçtur. Adı geçen zat ve bu olaydan medet umanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk”


Konuşmaların ardından açıklamaya katılan kadınlar, alkış ve sloganlarla Başkan Alıcık’a destek verdi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:49
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