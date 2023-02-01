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Gündem Cumhur ittifakı genişliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında cevapladı
Gündem

Cumhur ittifakı genişliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında cevapladı

TRT canlı yayınında Cumhur ittifakı genişliyor mu? sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 22:41:00 -
Cumhur ittifakı genişliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında cevapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhur ittifakı genişliyor mu?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

Cumhur İttifakı, birlik ve beraberliğin siyasetteki adresidir. Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı asla pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İnandığımız değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz. Bu anlamada yeniş gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. Yarın da inşallah Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim.

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