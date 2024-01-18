Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk mesaj!

Ankara’nın hak ettiği yerde olmadığını belirten Altınok, "Aday olmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımıza, teşkilatlarımıza, Cumhur İttifakı’na, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’e, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Destici ve Ankara il teşkilatlarımıza, her partimizin mahalle başkanlarının hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

"Ankara'da yapılan anketler var, Altınok olsun oy vereceğim diyen bütün Ankaralılara teşekkür ediyorum. Çünkü biz bütün Ankara’nın hizmetkarı olacağız." mesajı veren Altınok şöyle konuştu:

'Hizmette ayrımcılık yapmayacağız'

Ankara hak ettiği hizmetleri alacak. Ankara milli mücadelemizin başkenti, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin başkenti, Ankara'mız hak ettiği yerde mi, değil. Layık olduğu yerde mi, değil, Ankara’mızı bir dünya başkenti yapacağız birçok eserler ve birçok hizmetlerle. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Herkesin hizmetkarı olacağız. Bütün şehrin hangi partiye oy verirse versin vatandaşlarımızın vereceği oya iradesine saygı göstereceğiz. Falan partinin belediye başkanıdır diye hiçbir ayrım yapmayacağız. Bütün Ankara'yı ilmik ilmik, dantel gibi nakış nakış eserler ve hizmetlerle öreceğiz.