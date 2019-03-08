Cumhur İttifakı AK Parti Maçka Belediye Başkan adayı Koray Koçhan: “İlk günkü aşkla daha çok çalışacağız”

Maçka Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Maçka Belediye Başkan adayı Koray Koçhan seçim çalışmalarına devam ediyor.

Her gün vatandaşları ziyaret ederek sıkmadık el çalmadık kapı bırakmayan Başkan Koçhan, Maçka’ya 5 yılda büyük yatırımlar yaptığını belirterek vatandaşların sevgi ve ilgisine teşekkür etti. Başkan Koçhan, “Seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı AK Parti Maçka Belediye Başkan adayı olarak tüm mahallerimizi ziyaret ediyor, vatandaşlarımız ile hasbihal ediyoruz. Çok şükür yaptığımız çalışmalar ile vatandaşlarımızın büyük teveccühünü kazandık. Tevazu, samimiyet, gayret ile çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bugün Maçka’da olmayan kültür merkezini, düğün salonunu, kapalı spor salonunu alt ve üst yapı yatırımlarını ve birçok projemizi hayata geçirdik. AK Belediyecilik anlayışını Maçka’da güzel bir şekilde hizmetle vatandaşlarımıza gösterdik. Duracak mıyız? Hayır. İlk günkü aşkla daha çok çalışacağız. Önümüzdeki dönem kuru beton tesisi, kadınlarımız için spor merkezi, macera parkı, Sümela teleferik, Maçka müzesi ve Çakırgöl kayak merkezinin adımlarını atağız. Milletimizin teveccühü ile Maçka için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.