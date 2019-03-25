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Cumhur İttifakı adayı Tezcan: "Halkımız ülkenin bekası için Cumhur İttifakı’nda karar kılmış"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan, Saruhanlı’da büyük bir değişim ve dönüşüm başlatacaklarını ifade ederek, "Halkımız kararını çoktan vermiş.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:46
Cumhur İttifakı adayı Tezcan: "Halkımız ülkenin bekası için Cumhur İttifakı’nda karar kılmış"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan, Saruhanlı’da büyük bir değişim ve dönüşüm başlatacaklarını ifade ederek, "Halkımız kararını çoktan vermiş. Büyük bir feraset sahibi olan yüce milletimiz tercihini yapmış, hiç bir gizli pazarlığı olmayan, ülkenin bekası için çalışan Cumhur İttifakı’nda karar kılmış" dedi.


31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kala, Saruhanlı’da Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2004, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Saruhanlı’da sandıktan birinci parti olarak çıkan AK Parti’nin Cumhur İttifakı adayı Burhan Tezcan, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan adayı Tezcan, seçim çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 31 Mart’ta seçimi kazanıp, Saruhanlı’da büyük bir değişim ve dönüşüm başlatacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:"Allah’ın izni, milletimizin de desteğiyle 31 Mart akşamı büyük bir zafere imza atacağız. 3 aydır yoğun bir seçim sürecindeyiz. Kapı kapı evlerde, sokak sokak mahallelerde, en önemlisi de gönüllerde seçim kampanyamızı yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Gittiğimiz her yerde büyük bir coşkuyla karşılanıyoruz. Halkımız kararını çoktan vermiş. Büyük bir feraset sahibi olan yüce milletimiz tercihini yapmış, hiç bir gizli pazarlığı olmayan, ülkenin bekası için çalışan Cumhur İttifakı’nda karar kılmış. Bu millet PKK’nın uzantıları ile işbirliği yapanlara oy verir mi, bu millet ezanı ıslıklayanlara oy verir mi, bu millet halka tepeden bakan ve bu yüzden yıllardır iktidar olamayan partiye oy verir mi, bu millet Manisa ve 17 ilçesinde bir tane belediye seçimi kazanamamış partiye oy verir mi? Bu yüzden halkımız 31 Mart Pazar günü sandık başına gittiğinde vicdanının sesini dinleyerek oyunu kullanacaktır"

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:46
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