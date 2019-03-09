0553 313 94 23

Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik, “Dışarıda ciddi algılar oluşturulmaya çalışılıyor”

Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik, kendilerine karşı dışarıda ciddi algılar oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:20
Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik, “Dışarıda ciddi algılar oluşturulmaya çalışılıyor”

Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik, kendilerine karşı dışarıda ciddi algılar oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimler de Karslıların tercihlerini düşünerek çok iyi yapmaları gerektiğini ifade eden Çetin Nazik, Karslıların Cumhur İttifakı çatısı altında buluştuğunu söyledi.


Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik, “Artık gerçekleri görmenin zamanı geldi. Cumhur İttifakı Kars’a büyük bir heyecan getirmiştir. Büyük bir güven getirmiştir. Büyük bir heyecan getirmiştir” dedi.


Karslıların kafasını karıştırmak isteyenler olduğuna dikkat çeken Nazik, “Dışarıda ciddi algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Bizler sağduyu, Karslılar olarak neyin ne olduğunu biliyoruz. Hergün kar topu gibi büyüyoruz. Çünkü Kars’ın umudu Cumhur İttifakı, hükümetin desteği devletin eli Kars’a değecek” diye konuştu.


31 Mart’ta kendilerine görev verildiğinde Kars’ın öncelikli sorunlarını çözeceklerini ve projelerini tek tek hayata geçireceklerini sözlerine ekleyen Çetin Nazik, hükümetin nimetlerinden Karslıların fazlasıyla nasibi alacağını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Özhaseki, Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği biridir"
    1. "Özhaseki, Ankara'nın çok rahatlıkla..
    2. Kardemir Karabükspor, Mehmet Yüksel..
    3. Taksiciyi rehin alan kadın, polisleri..
    4. Eda Tuğsuz'dan bronz madalya
    5. Kayseri Devlet Hastanesinde 8 Mart..
    6. Hastavuk’tan "Sağlıklı kadın, güçlü..
    7. Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman..
    8. Marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı
    9. Güngören’de iki apartmanın çatısı alev..
    10. Başkan Adayı Kırteke, Ancar..
    11. Başkan Öztürk: “Kayseri’de Birincilik..
    12. Azerbaycan Dışişleri Bakanı..
    13. Babadan kalma evini, bağlama atölyesi..
    14. Fatma Şahin’in gözyaşları
    15. Çalışma Hayatında Kadın Sağlığı..
    16. Kuzey Kore'nin Sanumdong tesisinde..
    17. Citroen Cenevre Otomobil Fuarı'nda..
    18. Başkan Çolakbayrakdar: Kadın bizim..
    19. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının..
    20. Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks..
    21. Ankaragücü Bursaspor maçı ne zaman..
    22. MSB askeri kurumlar personel alımı son..
    23. Salihlispor’dan Altınordu’ya transfer..
    24. Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’ya..
    25. Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı ne..
    26. Eski rektör Prof. Dr. Tunçalp Özgen..
    27. "Fethi Sekin gibi vatan millet..
    28. Memur-Sen’den "5. Kadın Komisyonları..
    29. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 -..
    30. TOKİ'nin sosyal konutlarına 3 günde 25..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı