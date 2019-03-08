Cumhur İttifakı Adayı Av. Tuncay Kılıç: “Laf değil, icraat önemli”

Balıkesir’in Edremit İlçesinde İki dönem Edremit Belediye Başkanlığı görevlerini yürüten Cumhur İttifakının sevilen Edremit Belediye Başkan Adayı Av. Tuncay Kılıç, “Laf değil, hizmet önemli” diyerek, hayal bile edilemeyecek projelerle Edremit’i şahlandırmak için göreve hazır olduğunu ifade etti.

Önceki hizmet dönemlerinde ilçeye kazandırdığı yüzlerce kalıcı vizyon proje ile ilçe tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran, şimdi de daha iddialı 100 projesini anlatmak için gitmedik kapı sıkmadık el bırakmayan Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Av. Tuncay Kılıç, vatandaşların Regaip Kandilini tebrik edip ziyaretler gerçekleştirdi. Regaip Kandilinin tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni eden Kılıç, beraberindeki AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Yaşar Karabulut, MHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Ahmet Kabaklı, Edremit Ülkü Ocakları Başkanı Saim Gürkan Çetin, Cumhur İttifakı Edremit Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililerle birlikte halkın kandilini kutlamak için yollara düştü. İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Kılıç ve beraberindekiler, daha sonra Kızılay Huzurevi’ne giderek huzurevi sakinlerinin yüzlerini güldürdü.

Huzurevi sakini büyüklerin ellerini öpen Tuncay Kılıç ve topluluk mensupları, sohbet edip sorunları dinledi. Kılıç, daha sonra Şehit Polis Gökhan Kıncak’ın adını taşıyan sokağa giderek şehit ailesinin kandilini kutladı. Av. Tuncay Kılıç ve beraberindekiler, gün içinde bazı meslek odalarını, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi. Kılıç, gece programında ise Yakup Ağa Cami’nde düzenlenen mevlit programına ve pilav hayrına katıldıktan sonra Eski Bayram Yeri’ne gitti. Mahalle sakinleri tarafından mahalle sancakları ve çiçeklerle karşılanan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kılıç, kahvehaneleri ziyaret edip sohbet etti. Siyasi konuşmalar yapmayan Kılıç, vatandaşlarla sohbet edip sorunları dinledi.

Daha önceki konuşmalarında, geçmiş dönemlerde yaptığı gibi bu dönem de Belediye Başkanlığının makam kapısını sökeceğini ifade eden Kılıç, “Ben iki dönem başkanlık görevim süresince makam kapımı sökük bıraktım. İsteyen her insan kapısız bir makam odasına girip rahatlıkla benimle görüştü. İnsanları başkan yardımcılarına yönlendirip başımdan atmadım. Belediyecilik gönül işidir, memleket sevdası meselesidir. Bunlara sahip olmayanlar bu işte başarıya ulaşamazlar. Yola çıktığım ilk günden beri söylüyorum; Biz tüm siyasi partilerin oylarına talibiz. Çünkü bizi bilen biliyor. Laf değil, hizmet üretiyoruz. Yaptığımız hizmetler ortada. Yapacaklarımız ve daha fazlası da hayal değil. Edremit güzel günlere gebe. Edremit halkı bize güveniyor ve biz bu güveni boşa çıkartmayacağız” dedi.