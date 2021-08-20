  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni adresi belli oldu
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bombayı patlattı
Çarpıcı ÖTV indirimi yorumu! 2.el araç uçacak
Gündem Cumhur huzur, zillet kaos peşinde
Gündem

Cumhur huzur, zillet kaos peşinde

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakı toplumsal bütünlüğün sağlanması noktasında sağduyulu politika izlerken, Zillet aksi yönde hareket ediyor. CHP, İP ve HDP ortaklığındaki kaos koalisyonu, toplumu karşı karşıya getirmek için çaba sarf ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 10:00:00 -
Cumhur huzur, zillet kaos peşinde

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Altındağ ve Konya’daki olaylar, yangın ve seller derken sınır hattına mülteci akınını bile toplumun huzurunu kaçırmak için kullanmaktan geri durmuyorlar...

Projeleri yok iftiralara sarılıyorlar

Türk siyasetinin ruhet-i halini yorumlayan Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, şu değerlendirmede bulundu: “AK Parti ve MHP’nin açıklamaları sağduyulu ve toplumsal birlikteliği baz alan açıklamalar. Oysa millet ittifakında aynı tavrı göremiyoruz. Bilakis sürekli olarak toplumu gerici ve kutuplaştırıcı bir dil kullanılıyor. Yalanlar üzerinden siyaset yapılıyor. Bu tavır muhalefet diliyle de açıklanamaz. Halkın önüne koyacakları bir projeleri olmadığı, Türkiye’nin geleceğine dair bir düşünceleri olmadığı için toplumsal acılardan rant devşirerek iktidar olmanın derdindeler. Bunu yaparken de mülteciler hedef göstermekten, hiçbir gerçeklik payı olmayan iddiaları servis etmekten ve milleti karşı karşıya getirmekten asla çekinmiyorlar.”

Bu tavır millete düşmanlıktır

Araştırmacı Yazar Ercan Çifci de, şunları ifade etti: “Bunlar sadece Erdoğan’a muhalif değiller; bu ülkenin insanına, toprağına da muhalifler. Üç beş tane kişiyi yanlarına alıp gittikleri yerde olay çıkarmak, yangından selden mağdur olmuş insanları devlete karşı kışkırtmak, mülteciler üzerinden faşist kurgular tezgâhlayıp gençleri birbirine kırdırmak bunların artık gündelik işleri oldu. Ne devlet ne iktidar ne de halk bu tarz provokasyonlara prim vermemelidir. İnsan hayret ediyor; hangi ülkeye giderseniz gidin; yangın, deprem, sel, terör gibi hadiseler o ülkenin siyasetçilerini ve bürokratlarını bir araya getirir. Birlikten kuvvet doğar hesabı, ortak hareket ederler. Ama bu ülkede kendini, yaşadığı ülkenin nizamını, milletin birliğini, geleceğini bozmaya adamış bir muhalefet var. Milletin dikkatini mülteciler üzerine çeker ve iktidarı da onunla meşgul ederken, belediyeler usulüne uygun olarak soyuluyor ve yağmalanıyor olabilir.”
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HAYRULLAH

Toplumsal bütünlük halkın yarısının oyunu almış olanlara hakaret etmek mi? Dalga mı geçiyorsunuz? Meral hanıma provokatörler saldırırken seyretmek mi?
  • Yanıtla

KEMALİST

MUHALEFET YOKSA BİR YERDE ORADA TALİBANLAR OLUR...ŞİMDİ SÖZDE ATATÜRKÇÜ OLUPDA, BİR KADININ SİYASETÇİ OLMASINA BİLE KATLANAMAYAN ZİHNİYET VAR ...ONU TÜRLÜ YALANLARLA , SÜSLEYİP ,PÜSLÜYEN DEMEKKİ NEYMİŞ TALİBAN YÖNETİMLERDE ,KADIN SİYASETÇİ YADA MUALEFET OLMAZMIŞ...!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay