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"Cumayeri'ndeki pisti tamamlamanın vakti geldi"

- AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu:"(Cumayeri'nde yapımı süren pist) Gençlerimiz caddelerde hız yaparken hayatlarını kaybediyor, onların tutkularını yaşayacakları bir yer yok. O anlamda burayı yapmamız gerekiyor"- "Türkiye'nin eksiği olan, motor sporları adına Türkiye'nin en büyük eksiği olan bu pisti tamamlamamız gerekiyor"

12 Eylül 2019 Perşembe 16:44
"Cumayeri'ndeki pisti tamamlamanın vakti geldi"


DÜZCE (AA) - Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki pisti tamamlamaları gerektiğini belirterek, "Gençlerimiz caddelerde hız yaparken hayatlarını kaybediyor, onların tutkularını yaşayacakları bir yer yok. O anlamda burayı yapmamız gerekiyor." dedi.

Sofuoğlu, ismini taşıyan yarış pistinde AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalar yapan Sofuoğlu, "Bu pistin yapımına sporculuk dönemimde başladık. Yaklaşık 2,5-3 yıl oldu. Bir dönem ara vermek zorunda kaldık, o zamanlardan bu yana bazı görev değişiklikleri oldu. Valimiz, Düzce Belediyesi ve Cumayeri Belediyesinde görev değişiklikleri oldu, benim de konumum değişti. Ben sporcuydum, şimdi milletvekili oldum ama artık burayı tamamlamanın vaktinin geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Birtakım çalışmaların tamamlandığını aktaran Sofuoğlu, 3 bin 600 metrenin altyapısını tamamen bitirdiklerini, asfalt altı malzemenin de yarısından çoğunu bitirdiklerini, burayı açmak için birkaç adım kaldığını bildirdi.

Pisti, daha çok yerel imkanlarla bitirmek istediklerini aktaran Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah Türkiye'nin eksiği olan, motor sporları adına Türkiye'nin en büyük eksiği olan bu pisti tamamlamamız gerekiyor. Ülkemizin her yerinde stadyumlar, halı sahalar hatta mahallelere sentetik sahalar yapılıyor ama motor tutkunlarına, hız tutkusu olan insanların kullanacağı tesis olmadığı bir ortamdayız. Gençlerimiz caddelerde hız yaparken hayatlarını kaybediyor, onların tutkularını yaşayacakları bir yer yok. O anlamda burayı yapmamız gerekiyor, bu görevdeyken benim borcum olduğuna inanıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Vali Zülkif Dağlı da pist için tüm çalışmalara gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Türkiye'ye önemli bir pistin kazandırılacağını vurgulayan Dağlı, "Yarım kalan bu tesisimizi, en kısa zamanda vekillerimiz, valiliğimiz, Cumayeri Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle hep birlikte halkımızın hizmetine sunacağız. Burası ülkemizin acilen ihtiyaç duyduğu motor sporları bakımından önemli bir tesis. Buranın planlaması da uluslararası standartlara uygun olarak yapıldı." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sofuoğlu protokol üyelerine, özel off-road aracı "bagi" ile pisti gezdirdi.


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:44
  1. Düzce
  2. Kenan Sofuoğlu
  3. Motor Sporları

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