Türkiye’de 1 Haziran’a kadar kademeli normalleşme süreci yaşanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" başlıklı genelge sonrası en çok merak edilen konulardan biri de alışveriş merkezleri oldu. Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı nedir? soruları merak kazandı. Peki, Cumartesi Pazar AVM’ler kapalı mı?