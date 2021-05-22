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Yaşam Cumartesi Pazar AVM’ler kapalı mı?
Yaşam

Cumartesi Pazar AVM’ler kapalı mı?

Türkiye’de 1 Haziran’a kadar kademeli normalleşme süreci yaşanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" başlıklı genelge sonrası en çok merak edilen konulardan biri de alışveriş merkezleri oldu. Bugün AVM'ler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? AVM'ler için hafta sonu kararı nedir? soruları merak kazandı. Peki, Cumartesi Pazar AVM’ler kapalı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 18:56:00 -
Cumartesi Pazar AVM’ler kapalı mı?

AVM çalışma saatleri 2021, gündemdeki yerini koruyor. Kademeli normalleşmeye geçilmesi ile birlikte alışveriş merkezleri de yeniden açıldı. Alınan kararlar gereğince, AVM'lerin açılış kapanış saatleri düzenlendi. Peki, AVM'ler hafta sonu açık mı?

AVM'ler hafta sonu açık mı?

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

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