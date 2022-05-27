Bankacılık işlemlerinin hafta sonları şubelerde kesintisiz olarak devam edeceği bilgisi geldi. Pek çok kişi cumartesi günleri hangi bankaların hizmet vermeye devam edeceğini araştırıyor. Peki, yarın hangi ilde hangi bankalar açık olacak?

Cumartesi günü bankalar açık mı? Cumartesi günü hangi banka şubeleri açık olacak 28 Mayıs

Bilindiği gibi banka şubeleri haftanın beş günü hizmet veriyor. Birçok banka uzun zamandır cumartesi günü çalışma programıyla ilgili çalışma yürütüyor. İlk olarak Yapı Kredi seçtiği pilot bölgeyle cumartesi günleri hizmet verecek. Yapı Kredi, İstanbul Şaşkınbakkal Şubesi'nin cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini araştırıyor. Pilot bölge seçilen şubede cumartesi günleri tüm bankacılık hizmetlerinin yapılabileceği belirtildi.

Başka bankaların da cumartesi gününe yönelik çalışmalar yürüttüğü önümüzdeki günlerde bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor.