Cumartesi Anneleri'ni anladık da Diyarbakır Anneleri'nden niye bahsetmiyorsun Amor?

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde Cumartesi Anneleri’ni ziyaret etti. Amor, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye’de terörist olarak yaftalanmak çok kolay" diyerek "Türk vatandaşlarına mesajım şu: Haklarınız var, aynı Cumartesi Anneleri gibi. Ve onlar bu haklarını tutarlı bir şekilde savunuyorlar. Siz de aynısını yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Amor, "Cumartesi Anneleri anayasal haklarını kullanıyor, gözaltında kaybedilenlerin akıbetini öğrenmek için uzun yıllardır mücadele veriyorlar. Sadece hakikat talep eden bu insanlardan yetkililer niye korkuyor, topluma tehdit olarak nasıl değerlendiriyor, anlamakta güçlük çekiyorum." dedi.

Diyarbakır Anneleri'ni görmezden geldi

Türkiye'yi eleştiren Amor, Diyarbakır'da evlatlarını terörden kurtarmak isteyen annelerin çığlıklarına kulaklarını tıkadı.