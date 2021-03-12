Cuma zikirleri, cuma günü duaları Cuma günü hangi dualar edilir?

Cuma, İslâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Bu önemli günü ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar Cuma günü okunacak dualar ve esmalar nelerdir? Cuma günü zikirleri hangileri? gibi soruların yanıtlarını sorguluyorlar.

Cuma günü duaları

Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî’as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar.

Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu kabir azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.

Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer.

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim şu kelimeleri Cuma gecesi yedi kere okur da o gece vefat ederse,cennete girer, Cuma günü ölürse, yine cennete girer. (Bir rivayete göre ‘ “şehit olarak ölür” buyrulmuştur. Bu duaya Seyyidü’l-Îstiğfar duası denilir ki, o) dua(da) şudur: Allahümme ente Rabbi lâ ilahe illâ ente. Halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va ‘dike mesteta ‘tü. Ebûü leke bini ‘metike ve ebûü leke bizenbî fağfır li feinnehü lâ yağfırüzzünübe illa ente. E’ûzü bike min şerri mâ sana ‘tü.”Ey Allah’ım! Benim Rabbim sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin üzere sabitim.Ben, Senin ıhsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da kabul ediyorum. Öyleyse Beni mağfiret eyle. Şu muhakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığmıyorum. ”

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma günü sabah namazından önce, üç kere “Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyelkayyûme ve etûbü ileyh” okuyanın, kendinin, ana ve babasının bütün günahları affolur.

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. Tergib

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. Dare Kutni

Cuma günü gusledenin günahları affolur. Taberani

Cuma günü sabah namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. İbni Sünni

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. İsfehani

Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur. İ.Sünni

Her kim Cumaa namazından sonra oturduğu yerde İhlâs-ı şerif, Felak ve Nas surelerini yedi kere okursa, bir dahaki Cuma ‘ya kadar muhafaza edilir.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. Taberani

Her kim Cuma namazını kılıp, imam selam verdiğinde, her kim ayağını hükmeden (namaz halini bozmadan) Fatiha, İhlâs, Felâk ve Nas surelerini yedişer kere okursa, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır ve kendisine Allahü Teala’ya ve âhiret gününe inananların sayısınca ecir verilir.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını 1000 defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Her kim Cuma namazından sonra sağ eli ile sakalını tutup, sol elini kaldırarak üç kere bu duayı okursa, Allah onu bağışlar, onun dünya ve ahiret işlerini görür.” [Yâ zel Celâli vel İkrâm. Ecirnî minen nâr. Yâ Azîzü yâ Kerîm.Yâ Rahmânü yâ Rahîm. Neccinî minel azâbil elîm. ] “Ey Celal ve İkram sahibi Allah’ım! Beni ateşten kurtar. Ey Aziz, Kerim, Rahman ve Rahim olan Allah’ım! Beni elîm verici azabından kurtar.”

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” 200 defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.

Cuma günü Sabah’.YA-RAKİB esması 312 defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen istegin kabul olur.

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. Taberani