Cuma namazı yasaklandı mı?

Koronavirüs vakalarının hızlı artış göstermesinin ardından birçok yeni yasak ve kısıtlamalar getirildi. Cuma namazı ibadetini yerine getirecek vatandaşlar ise camiler cuma günleri kapalı mı, cuma namazı kılınacak mı sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz kılmaya yasak getirildi mi?

Camilerde namaz yasaklandı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı, bazı çevreler tarafından yasaklanması istenilmektedir. Ancak İçişleri Bakanlığının son yayınladığı genelgede cuma namazının kısıtlanmasına ilişkin henüz bir yasak söz konusu değil.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün yayılma riskine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalar getirmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilere ilişkin henüz herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Ancak camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam etmektedir.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü camilerde namaz kılabilecek mi?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatleri üzerine İçişleri Bakanlığı, cuma namazı düzenlemesini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını duyurdu.