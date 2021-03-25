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İSLAM Cuma namazı vakitleri İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerde cuma namazı saat kaçta?
İSLAM

Cuma namazı vakitleri İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerde cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı vakitleri 26 Mart Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz saatleri listesine göre vatandaşlar cuma namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, Cuma namazı saatleri 26 Mart 2021 yayınlandı! İşte Cuma namazı vakitleri...

Yeniakit Publisher
2021-03-25 23:58:00 -
Cuma namazı vakitleri İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerde cuma namazı saat kaçta?

İslam alemi 26 Mart Cuma günü idrak edilecek olan cuma namazı hakkında “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. İşte yarın 26 Mart cuma namazı saatleri...

Cuma namazı vakitleri 26 Mart

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Cuma gününün gelmesiyle birlikte Cuma namazı saatine yönelik sorgulamalar hız kazandı. Vatandaşlar kendi illerindeki namaz vakitlerini öğrenmek için araştırmalar yaparken ibadetlerini yerine getirecek olmanın sevincini ve coşkusunu yaşıyorlar. 26 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Cuma namazı saati!

Ankara cuma namazı saati: 12:59

İstanbul cuma namazı saati: 13:15

İzmir cuma namazı saati: 13:22

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