Cuma namazı saat kaçta? Ezan ne zaman okunuyor? 1 Temmuz 2022 Cuma Diyanet'in namaz vakitleri...

Mübarek cuma gününün gelmesi ile birlikte milyonlarca müslüman cuma namazı saatini merak ediyor ve cuma namazı için camiye gitmek için hazırlıklarını yapıyor. Müslümanların haftalık bayram günü olan cuma gününde camilere akın edecekler "Cuma namazı saat kaçta?" ve "Ezan ne zaman okunuyor?" sorularını internet üzerinden araştırıyor.1 Temmuz 2022 Cuma günü cuma namazı saat kaçta kılınacak ve öğlen ezanı saat kaçta okunacak? İşte İstanbul, İzmir. Ankara'da 1 Temmuz 2022 namaz vakitleri ve il il ezan vakitleri...

Cuma namazı bugün saat kaçta?

İstanbul cuma namazı saat kaçta? 13:13

Ankara cuma namazı saat kaçta? 12:57

İzmir cuma namazı saat kaçta? 13:20

Bursa cuma namazı saat kaçta? 13:12

Edirne cuma namazı saat kaçta? 13:22

Eskişehir cuma namazı saat kaçta? 13:06

Samsun cuma namazı saat kaçta? 12:38

Trabzon cuma namazı saat kaçta? 12:30

Hakkari cuma namazı saat kaçta? 12:14

Van cuma namazı saat kaçta? 12:15

Diyarbakır cuma namazı saat kaçta? 12:28

Konya cuma namazı saat kaçta? 13:04

Şanlıurfa cuma namazı saat kaçta? 12:33

Manisa cuma namazı saat kaçta? 13:19

Adana cuma namazı saat kaçta? 12:47

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1 Temmuz 2022 Cuma hutbesi konusu ne?

Cuma Hutbesi: “Ahiret Günü ve Hesap Verme Bilinci”

“Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, ‘Rabbim! Beni geri gönder de, geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım’ der. Hayır! Onun söylediği bu söz, boş laftan ibarettir...” (Mü’minûn, 23/99, 100)

Muhterem Müslümanlar!

Ensar’dan bir sahabi gelerek Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e selam verdi ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resûlü! En faziletli mümin kimdir?” Peygamberimiz, “Ahlak bakımından en güzel olandır” buyurdu. Gelen kişi “Peki, en akıllı mümin kimdir?” diye tekrar sordu. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: “Müminlerin en akıllıları, ölümü en çok hatırlayanlar ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır.”

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hak, insana iki hayat bahşetmiştir. Bunlardan ilki içinde yaşadığımız imtihan dünyasıdır. Bu dünya hayatı ölümle birlikte sona erer ve ahiret hayatı başlar. Ölüm asla bir yok oluş değil, ebedi hayata geçişin ilk kapısıdır. Ölüm, geri dönüşü olmayan bir geçittir. Artık insan, tekrar dünyaya dönüp salih ameller işlemeyi ne kadar arzu etse de bu mümkün olmayacaktır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, ‘Rabbim! Beni geri gönder de, geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım’ der. Hayır! Onun söylediği bu söz, boş laftan ibarettir...”

Kıymetli Müslümanlar!

Kıyamet mutlaka kopacak, yaşadığımız dünya hayatı bitecek ve sonsuz ahiret hayatı başlayacaktır. İlahi kudretin iradesiyle insanlar yeniden dirilecek, mahşerde toplanacak ve mizan kurulacaktır. İşte o gün, hesap verme günüdür.

O gün, dünya hayatına ait gizli aşikâr, iyi kötü bütün niyetler ve davranışlar ortaya dökülecek ve herkes şu ilahi nidaya muhatap olacaktır:

اِقْرَأْكِتَابَكَۜكَفٰىبِنَفْسِكَالْيَوْمَعَلَيْكَحَس۪يباًۜ

“Oku şimdi amel defterini! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter!”[3]

O gün, diller susacak, azalar konuşacaktır. Rabbimiz bu hakikati şöyle bildirmektedir:

اَلْيَوْمَنَخْتِمُعَلٰٓىاَفْوَاهِهِمْوَتُكَلِّمُنَٓااَيْد۪يهِمْوَتَشْهَدُاَرْجُلُهُمْبِمَاكَانُوايَكْسِبُونَ

“O gün, onların ağızlarını mühürleriz; yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da şahitlik eder.”

O gün, kimseye zulmedilmeyecek, herkese sadece yaptığının karşılığı verilecektir. Hiç kimse, ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinin, gençliğini nerede tükettiğinin, malını nereden kazanıp nereye harcadığının, bildiği ile amel edip etmediğinin hesabını vermeden bir yere kımıldayamayacaktır.

Değerli Müminler!

Allah’a ve ahiret gününe inanan bir mümine yaraşan, ölüm gelmeden önce kendini hesaba çekmektir. Dünyayı oyun ve eğlence yeri değil, Rabbimizin rızasını kazanma yeri olarak görmektir. İslam’ın dosdoğru çizgisinden; Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinden, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in sünnet-i seniyyesinden asla ayrılmamaktır. Allah’ın koyduğu sınırlara titizlikle uymak, helal haram çizgisine riayet etmektir. Fıtratı bozan yönelim ve davranışlardan, aklı uyuşturan alkol ve bağımlılıktan, aile ve toplumu ifsat eden zina ve ahlaksızlıktan, ocakları söndüren kumardan uzak durmaktır. Her amelin kaydedildiğini ve günü geldiğinde hepsinden hesaba çekileceğini unutmamaktır. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayet-i kerimesi ile bitiriyorum: “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna, hiçbir çocuğun da babasına fayda veremeyeceği günden korkun! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.”

Cuma namazı kaç rekâttır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.