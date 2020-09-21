Cuma mesajı paylaş | Cuma günleri milyonlarca kişi sevdiklerine, dostlarına hayırlı cumalar ifadelerinin yer aldığı mesajlar atmak istiyor. Bu sebeple pek çok kişi Cuma mesajları, en güzel Cuma mesajları, resimli mesajlar, resimli görüntülü Cuma mesajları konularını araştırıyor. Peki, Cuma mesajları nasıl bulunur?

Cuma mesajları

Pek çok kişi Cuma mesajlarını nasıl bulabileceklerini araştırıyor. Cuma mesajlarını internet tarayıcınızdan bulabilirsiniz. Ayrıca Play Store ve App Store’da onlarca Cuma mesajı uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalardan ücretsiz Cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz.

İnternetten cuma mesajları

Hayırlı cumalar mesajları | Cuma günlerinden pek çok kişi anlamlı, kısa ve zarif Cuma mesajları araştırıyor. Kimi yalnızca söz paylaşmayı uygun bulurken kimi de fotoğraflı, videolu mesajları tercih ediyor. Cuma günü için dua videosu paylaşmak isteyenler ise Youtube’den video indirebilir. İndirmek istediğiniz bir videonun linkini kopyalayın ve Youtube videosu indiren bir siteden indirme işlemini yapın. İndirme işlemini tamamladıktan sonra kısa bir Cuma mesajıyla birlikte indirdiğiniz videoyu gönderebilirsiniz.

2020 cuma mesajları

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı cumalar.

Huzurunuz ve umudunuz daim olsun. Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün S.a.v sevgisini eksik etme. Hayırlı cumalar.

Avuç içlerinizde sakladığınız tüm duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı cumalar.

Kalbi yumuşak, kelamı kibar, huzur veren, güler yüzlü insanları yolumuza yoldaş eyle Ya Rabbi. Hayırlı cumalar.

Rasulullah Şöyle buyurdu: Allah'ın seni anıp zikretmek, nimetime şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle. (Ebu Davud, Vitir 26)

Sana yönelen kalpleri huzurla doldur Ya Rabbi. Cuma gününün bereketleri hepimizin üzerine olsun. Hayırlı cumalar.

Rabbim bizi özünden emin edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı cumalar.

Bugün ettiğimiz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Hayırlı cumalar.

O'ndan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Hayırlı cumalar.

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17,18) Hayırlı cumalar.

Bazı insanlar bazı insanlara şifadır. Allah şifamızı versin.