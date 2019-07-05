Cuma hutbesinde ahlak vurgusu: Cinsiyet özgürlüğü ilahi iradeyi yok saymaktır

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Son bir haftadır yoğun bir şekilde gayri İslamî LGBTİ oluşumunu desteklemek adına artan reklam kampanyalarının ardından, bu Cuma okunacak hutbede konu “Neslin korunması” olarak belirlendi. İslamî değerleri topyekün yok sayan ve toplumu bir arada tutan aile yapısının temelini sarsan eşcinsellik sapkınlığının yaygın şekilde dillendirilmesi üzerine, bu Cuma günü hutbede aile, cinsiyet ve insan kavramlarından bahsedilecek. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş geçtiğimiz günlerde eşcinsellik için "Yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır" demişti.

“Cinsiyeti Allah tayin eder”

LGBT'li sapkınları insan cinsiyetini doğal seçilimin bir sonucu olarak gösterdiğinden ötürü, tıpkı saç rengini değiştirebilme, sakal bırakma veya bırakmama, saçı uzatma veya kısaltma imkanları gibi, insanın kendi tercihleri doğrultusunda değiştirebileceği bir şey biçiminde anlatarak insanların algılarıyla oynuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu Cuma için belirlemiş olduğu hutbede ise bu hususta, “Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaratan belirlemiştir. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır” sözlerine yer verildi.

“Lut Kavmi’ni unutmayalım!”

Bu Cuma hutbesinde aile kavramını işleyen ve neslin korunması hususunda bilgiler vererek Müslüman camiâyı aydınlatan Diyanet İşleri Başkanlığı ailelere, “Kadının ve erkeğin izzetini zedeleyebilecek aşırılıklardan ve çirkinliklerden uzak kalalım. Kız ve erkek çocuklarımıza hak ettikleri değeri ve özeni gösterelim” şeklinde tavsiyelerde bulundu.