0553 313 94 23

Cuma hutbesinde ahlak vurgusu: Cinsiyet özgürlüğü ilahi iradeyi yok saymaktır

Mübarek Cuma günü camilerde okunacak hutbenin içeriği “Erdemli nesil, huzurlu gelecek” olarak belirlendi. Hutbede son zamanlarda artan eşcinsellik konusuna karşın aile kavramının önemi ve İslam’daki yeri hususunda bilgi verilecek.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:44
Cuma hutbesinde ahlak vurgusu: Cinsiyet özgürlüğü ilahi iradeyi yok saymaktır

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Son bir haftadır yoğun bir şekilde gayri İslamî LGBTİ oluşumunu desteklemek adına artan reklam kampanyalarının ardından, bu Cuma okunacak hutbede konu “Neslin korunması” olarak belirlendi. İslamî değerleri topyekün yok sayan ve toplumu bir arada tutan aile yapısının temelini sarsan eşcinsellik sapkınlığının yaygın şekilde dillendirilmesi üzerine, bu Cuma günü hutbede aile, cinsiyet ve insan kavramlarından bahsedilecek. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş geçtiğimiz günlerde eşcinsellik için "Yaratılışa aykırı bir sapkınlıktır" demişti.

“Cinsiyeti Allah tayin eder”

LGBT'li sapkınları insan cinsiyetini doğal seçilimin bir sonucu olarak gösterdiğinden ötürü, tıpkı saç rengini değiştirebilme, sakal bırakma veya bırakmama, saçı uzatma veya kısaltma imkanları gibi, insanın kendi tercihleri doğrultusunda değiştirebileceği bir şey biçiminde anlatarak insanların algılarıyla oynuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu Cuma için belirlemiş olduğu hutbede ise bu hususta, “Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaratan belirlemiştir. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır” sözlerine yer verildi.

“Lut Kavmi’ni unutmayalım!”

Bu Cuma hutbesinde aile kavramını işleyen ve neslin korunması hususunda bilgiler vererek Müslüman camiâyı aydınlatan Diyanet İşleri Başkanlığı ailelere, “Kadının ve erkeğin izzetini zedeleyebilecek aşırılıklardan ve çirkinliklerden uzak kalalım. Kız ve erkek çocuklarımıza hak ettikleri değeri ve özeni gösterelim” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:44
  1. Cuma hutbesi
  2. LGBT

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ertuğrul Çetin ilk nikahını kıydı
    1. Başkan Ertuğrul Çetin ilk nikahını..
    2. Vali, Şehit Halil İbrahim Öztürk’ün..
    3. Sakarya’da yaşayan kampüs projesi
    4. Büyükelçiler Adıyaman’ı gezdi
    5. İlkokula başlama yaşında yeni dönem!..
    6. Alparslan Kuytul hakkında flaş gelişme!
    7. Hayvana eziyet tartışmasında..
    8. Sakarya Uygulamalı Bilimler..
    9. Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu
    10. AKMER başkanı Hamza Er'in annesi Elmas..
    11. Başkan Yılmaz: "Türk dünyası ile dost..
    12. Özdebir: Piyasayı kamu bankaları..
    13. Ilıca Termal Tatil Köyü Projesi tekrar..
    14. Sportif amatör olta avcıları adalarda..
    15. 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
    16. Cuma hutbesinde ahlak vurgusu:..
    17. Vali Toprak’tan, çocuklara sevgi dolu..
    18. Kızkalesi sahilinde ödüllü çöp toplama..
    19. "Dünya Nüfus Günü"nde Türkiye verileri..
    20. Tarihi mekanlarda tek yön uygulaması
    21. Borsa güne yatay başladı
    22. Bir ülkede daha tüm FETÖ okulları..
    23. Koçarlı Bağarcık, ekoturizm merkezi..
    24. Diyarbakır’ın eğitim kapısı
    25. Taşeron asgari ücret zammı en son..
    26. İsrail'de neler oluyor? Yahudiler..
    27. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde..
    28. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    29. Türk Kızılayından Endonezyalı..
    30. YÖK’ten vakıf üniversiteleri için..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"