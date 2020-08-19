  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Cuma günü müjdeyi vereceğim" diyen Erdoğan'dan anlamlı paylaşım!
Gündem

"Cuma günü müjdeyi vereceğim" diyen Erdoğan'dan anlamlı paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Cuma günü tüm millete bir müjde vereceğini duyuracağız' açıklamasından sonra akşam saatlerinde anlamlı bir video paylaşımı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 23:34:00 -

 yeniakit.com.tr 

"Cuma günü bütün milletimize bir müjde vereceğiz" ifadeleriyle vatandaşları heyecanlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, bu milletin 1 asır önce Müslüman Türk milletinin idam fermanı olan Sevr Anlaşması'nı milli mücadele ile yırtıp atmasına göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gasp girişimlerine prim vermeceğini ifade etti.

Gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakacağını açıklayan Erdoğan, açıklamasıyla birlikte bir video da paylaştı.

Videoda, Doğu Akdeniz'den görüntüler bulunurken Erdoğan'ın Türkiye'nin Akdeniz'deki hakkı olan zengin enerji kaynaklarını kimseye yedirmeyeceğini ifade eden konuşmaları yer alıyor.

İşte Erdoğan'ın o anlamlı paylaşımı:

 

Yunanistan'dan itiraf: Türkiye kazandı
Yunanistan'dan itiraf: Türkiye kazandı

Dünya

Yunanistan'dan itiraf: Türkiye kazandı

Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik
Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik

Dünya

Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik

Yunanistan medyası isyanda: Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz
Yunanistan medyası isyanda: Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz

Gündem

Yunanistan medyası isyanda: Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz

CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!
CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!

Siyaset

CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!

Doğu Akdeniz'de Fransa'nın hedefi ne? Uzman isimden önemli açıklamalar
Doğu Akdeniz'de Fransa'nın hedefi ne? Uzman isimden önemli açıklamalar

Gündem

Doğu Akdeniz'de Fransa'nın hedefi ne? Uzman isimden önemli açıklamalar

Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!
Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!

Gündem

Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!

Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah tehdit!
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah tehdit!

Dünya

Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah tehdit!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şahin 66

Heralde petrol bulundu inşallah hadi hayırlısı
  • Yanıtla
Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı
Teknoloji

Huawei, dünyada bir ilk özelliğe sahip MateBook X 2020'yi tanıttı

Çinli tüketici elektroniği şirketi Huawei, en yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook X 2020’i resmi olarak tanıttı. Peki MateBook X 2020'ni..
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tuhaf çağrı: Bunu yaparsa hemen veririm
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tuhaf çağrı: Bunu yaparsa hemen veririm

Kendisi ve ailesiyle ilgili iftirasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 milyon TL’lik tazminat davası açtığı CHP Genel Başka..
Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi
Dünya

Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Doğu Akdeniz'de hukuksuz hamlelerde bulunarak bölgede tansiyonu artıran Yunanistan, çareyi ABD'ye kucak açmakta buldu. Son zamanlarda Dedeağ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı