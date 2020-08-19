"Cuma günü müjdeyi vereceğim" diyen Erdoğan'dan anlamlı paylaşım!

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"Cuma günü bütün milletimize bir müjde vereceğiz" ifadeleriyle vatandaşları heyecanlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, bu milletin 1 asır önce Müslüman Türk milletinin idam fermanı olan Sevr Anlaşması'nı milli mücadele ile yırtıp atmasına göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gasp girişimlerine prim vermeceğini ifade etti.

Gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakacağını açıklayan Erdoğan, açıklamasıyla birlikte bir video da paylaştı.

Videoda, Doğu Akdeniz'den görüntüler bulunurken Erdoğan'ın Türkiye'nin Akdeniz'deki hakkı olan zengin enerji kaynaklarını kimseye yedirmeyeceğini ifade eden konuşmaları yer alıyor.

İşte Erdoğan'ın o anlamlı paylaşımı: