Cuma günü hutbe okunurken abdesti bozulan kişi ne yapmalı?

Cuma günü Müslümanların haftalık bayramıdır. Cuma günü Müslümanlar cuma namazı için camiye akın ederler. Cuma günü hutbe dinleyen birinin abdesti bozulsa bu kişi ne yapması gerekir, hutbe dinlemek farz olduğundan oturup hutbenin bitmesini mi bekleyecek yoksa hutbe dinlemeyi bırakıp abdest mi alacak?

Müslümanlar Allah’ın emri gereği cuma günü cuma namazı için camiye gider. Cuma namazının şartlarından biri de hutbeyi dinlemektir. Hutbe okunurken cemaatten birinin abdesti bozulursa ne yapacak? Hutbe dinlemek cumanın şartı olduğundan hutbenin bitmesi mi beklenilecek yoksa kalkıp abdest mi alınacak? Sorusuna Fatih Kalender Hoca şu cevabı verdi: Bulunduğu yer ile abdest alacağı yer çok kısa bir alan ise (hutbeyi bitirdikten sonra dahi müezzin kametleyene kadar abdest alıp devam edebilirim şeklinde ise) o zaman hiç huşusunu bozmasın, hutbenin bitmesini beklesin, daha sonradan hemen abdestini alsın ve namaza dursun ama bir imkan yoksa elbette gitsin abdestini alsın yetiştiği yerde imamı yakalayıp namazını kılsın. Namazı kılma esnasında bile insanın abdestinin bozulması durumunda abdest almasına ruhsat verilmiştir ki cuma namazının halefi de vardır yani teyemmüm orada işe yaramaz illa abdest almanız gerekecektir. Hutbeden sonra, abdest alıp geldiğinizde farza yetişebilecekse öyle yapsın ama böyle bir yetişme imkanı yoksa gitsin abdestini alsın başka bir şeylerle meşgul olmadan gelip kaldığı yerden devam etsin.