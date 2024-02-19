Cuma gecesi Türkiye'ye giriş yapacak! Sıcaklık 10 derece fark edecek

Türkiye, tarihinin en ilginç kış aylarından birini yaşamaya devam ediyor. Meteorolojik kaynaklardan gelen son bilgilere göre önümüzdeki günlerde ilginç durumlar yaşamaya da devam edeceğiz gibi duruyor.

Meteorolojik kaynaklar tarafından ise Türkiye'ye yönelik bomba bir haber verildi.

Cuma gününden itibaren başlayacak

Cuma gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak, cumartesi-pazar tüm Türkiye'de etkisini geniş bir alanda gösterecek. İstanbul ve Ankara için de önemli bir bilgi var.

İstanbul 16 dereceyi bulacak

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Ankara'da da İstanbul'da da önümüzdeki bir hafta boyunca yağış ihtimali yok denecek kadar az görünüyor. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru hissedilir derecede artmaya başlayacağı ve normallerinin 9-10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor."

Öte yandan yeni gelecek sıcak hava dalgasıyla birlikte hafta sonu İstanbul'da hissedilen hava sıcaklığının 16 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ankara'da ise 14 dereceler görülecek.