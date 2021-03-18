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İSLAM Cuma gecesi salavat getirmenin fazileti nelerdir?
İSLAM

Cuma gecesi salavat getirmenin fazileti nelerdir?

Müslümanlar arasında salavat getirmenin önemi oldukça büyüktür. Salavat, Hazreti Peygamberimize ve Ehl-i Beytine dua etmektir. Cuma günleri salavat getirmeye daha çok önem gösterilir. Peki Cuma gecesi salavat getirmenin fazileti nelerdir? Salavatın manası nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 21:58:00 -
Cuma gecesi salavat getirmenin fazileti nelerdir?

Cuma gecesi yapılacak ibadetlerden en faziletlilerinden biri de salavat getirmektir. Salavat getirerek Peygamber Efendimiz ve temiz ehl-i beytine dua etmiş oluruz. Müslümanlar, salavat getirmeye çok önem verirler. Peki Cuma gecesi salavat getirmenin fazileti nelerdir? Salavatın manası nedir?

En kısa olarak salavatın Arapçası şu şekildedir: "Âllâhümme salli alâ Muhammed." Manası ise "Allâh'ım, Efendimiz Muhammed'e, salat-u selam eyle." demektir.

Kur’an-ı Kerîm’de Hazreti Peygamberimize salavat getirmek ile ilgili şu ayet vardır:

“Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun.” (Ahzâb, 56)

Cuma gecesi getirmenin fazileti

Ebu’d-Derdâ -radıyallâhu anh- anlatıyor:

Bir gün Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–Cuma günü bana çok salevât getirin! Zira o gün, meleklerin hazır ve şâhid olduğu bir gündür.[3] O gün bir kişi bana salât ettiğinde onun salâtı mutlakâ bana arz edilir. Salevât getirmeyi bırakıncaya kadar bu durum böyle devam eder.” buyurdular. Ben:

“–Vefâtınızdan sonra da mı?” diye sordum. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–Evet, vefâtımdan sonra da! Allah Teâlâ peygamberlerin vücutlarını yemeyi yeryüzüne haram kılmıştır. Allâh’ın Nebîsi hayattadır ve dâimâ rızıklandırılır.” buyurdular. (İbn-i Mâce, Cenâiz, 65. Bkz. Ebû Dâvûd, Salât 201/1047, Vitir 26)

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- bu hususta şöyle demiştir:

“Her kim cuma günü Peygamberimiz’e yüz kere salevât getirirse kıyâmet günü mahşer yerine yüzü çok güzel ve nurlu olarak gelir. İnsanlar gıptayla, «Bu zât acaba hangi ameli işliyordu?» diye birbirlerine sorarlar.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, III, 212)

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