Cuma duası! Cuma günü yapılacak dua ve zikirler! Cuma günü hangi sure okunmalı?

Cuma günü Müslümanların haftalık bayramıdır. Rabbimiz cuma günün diğer günlere nazaran daha fazla rahmet ve mağfiret kapılarını açmaktadır. Cuma günü ve Cuma namazından Kur'an-ı Kerim'de aynı ismi alan surede şöyle buyrulur: Ey iman edenler! Cuma günü (ezanla) namaz için çağrıldığınız zaman, derhal Allah’ın zikrine gidin. Alışverişi (işi gücü) bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Elbette bunun aksi hayırlı değildir.) O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok zikredin ki (dünya ve âhirette) umduğunuza kavuşasınız (kurtuluşa eresiniz). (Cuma, 9-10)

Hz. Peygamber Efendimiz (SAS.) Cuma günü hakkında şöyle buyurmuştur: “Cuma günü günlerin efendisi ve Allah katında da en mühim olanıdır. O, Kurban ve Ramazan bayramı günlerinden daha mühimdir. O günde öyle bir an vardır ki kul haram bir şey istememek kaydıyla Allah’tan ne isterse mutlaka Allah verecektir. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır."

Cuma günü okunacak dua ve zikirler

Cuma günü Kehf suresini okumanın 10 günlük günahların affına vesile olacağı bildiriliyor.

Cuma günü 100 salavat-ı şerife okumalı. Sonra, mübarek kelimeleri ihtiva eden ibareleri yüz defa söylemek. Mesela, şunlar hadis-i şeriflerde tavsiye edilen zikirler:

Sübhâna’llâhi ve’l-hamdü li’llâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi’llâhi’l-aliyyi’l-azîm.

*Sübhânallâhi ve bi-hamdihî sübhânallâhi’l-azîm- ve bihamdihî estağfirullâh.

*Hasbüna’llâhu ve ni’mel-vekîl.

*Allâhümme’rham ümmete Muhammedin rahmeten âmmeh.

*Estağfirullâh el-azîm ve etûbu ileyh.

Cuma duası

: اَللّٰهُمَّاكْفِنِيبِحَلَالِكَعَنْحَرَامِكَ وَأَغْنِنِيبِفَضْلِكَعَمَّنْسِوَاكَ

﴿الترمذى، “الدعوات”،۱۱۱،رقم : ۳۵۶۳؛احمدبنحنبل،۱/۱۵۳،رقم : ۱۳۱۹﴾

"Allahım! Bana helâlini yeterli kıl, haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl, senden başkasına ihtiyacım olmasın." (Tirmizî, Ahmed b. Hanbel)

Yarabbi evimizden bereketi dilimizden duayı, kalbimizden senin ve resulünün sevgisini eksik etme. Her daim Salih ameller işlemeyi nasip et. Dualarımızı kabul, ömrümüzü hayırlı ve bereketli kıl. Cumanın feyzi ve bereketi cümle ümmeti Muhammedin üzerine olsun inşallah. Cumamız mübarek olsun.