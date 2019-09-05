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Çukurova'da limon hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasadı başlayan mayer türü limondan 330 bin ton civarında rekolte bekleniyor- Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:- "Kışın yağışlı geçmesi ve daha sonra havanın sıcak olması nedeniyle verim düşüklüğü oldu. Bu yıl mayer limonda yaklaşık yüzde 30, enterdonat cinsi limonda ise yüzde 80 civarında verim düşüklüğü var"

05 Eylül 2019 Perşembe 13:54
Çukurova'da limon hasadı başladı

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da mayer türü limonun hasadına başlandı.

Türkiye'nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana'da yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan limondan 330 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte erkenci limon hasadının sürdüğünü söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 120 bin dekar alanda 500 bin ton ürün alındığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Kışın yağışlı geçmesi ve daha sonra havanın sıcak olması nedeniyle verim düşüklüğü oldu. Bu yıl mayer limonda yaklaşık yüzde 30, enterdonat cinsi limonda ise yüzde 80 civarında verim düşüklüğü var. Bu nedenle limonda 135 bin dekar alanda 330 bin ton civarında rekolte bekliyoruz."

Doğan, hasadı yapılan mayer cinsi limonun ihraç edildiğini de ifade ederek, "Irak, Balkan ülkeleri, Orta Doğu'nun tamamı ve bazı Avrupa ülkelerine gönderilmekte. Daha büyük boy limon isteyen Rusya’ya enterdonat cinsleri, biraz daha büyüdüğünü talep edenlere ise mayer cinsi limonlar gönderilecek." dedi.

- "Tüketiciye sunulmadan fiyat 4 lirayı buluyor"

Doğan, mayer cinsi limonun toptan alımda kilosunun 2 liradan satıldığına dikkati çekerek, "Şu anda sıkıntı yok, satışlar devam ediyor. Hasadı yapılan limonun paketleme tesisine gidene kadar en az 1,5 lira civarında fiyat ekleniyor. Limonun fiyatı tüketiciye sunulmadan 4 lirayı buluyor. Bu yıl limon fiyatları ucuzlamayacaktır."

Limon tüccarı Necmettin Pınar da limon hasadının tüm hızıyla sürdüğünü dile getirerek, "Geçen yıla göre verim düşüklüğü var. Yağış ve aşırı sıcaklar rekolte düşüklüğüne neden oldu. Bu durum fiyatlara elbette yansır. Geçen yıl bahçede kilogramını 1 lira olan limonu bu yıl 2 liraya alıyoruz. Haliyle tüketiciye fiyat yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:54
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  2. hasat
  3. limon
  4. Ziraat Odası

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