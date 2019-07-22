Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullara (BESYO) özel yetenek sınavıyla öğrenci almakta. Besyo okumak isteyen öğrenciler, 2019 Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokul taban puanlarını araştırmaya başladı. Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları, Spor Yöneticiliği 2019 taban puanları, 2019 Antrenörlük Eğitimi taban puanlarını araştırmakta. Adana Çukurova Üniversitesi besyo taban puanları bir hayli araştırılmakta. ÖSYM YKS 2019 sonuçlarını açıklasından sonra üniversite tercih maratonu da start verecek. YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Üniversite tercih süresinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler üniversite taban puanları, başarı sıralamasını hem ÖSYM’nin yayınladığı YKS 2019 tercih kılavuzu hem de YÖK atlas tercih robotu üzerinden sorgulamakta. En iyi üniversiteler arasında yerini alan Marmara Üniversitesi besyo taban puanları 2019 ne? İşte Çukorova Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulları taban puanları 2019.

Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği : 260.000

Antrenörlük Eğitimi :200.000

Milli : 180.000 – Spor lisesi : 180.000

Engelli : 100.000

Bursa Uludağ Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Sakarya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Hacettepe besyo taban puanları 2019

İzmir 9 Eylül Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuruları