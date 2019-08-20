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Çukurhisarlı öğrencilerin bilardo kursuna yoğun ilgisi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları tüm hızıyla sürerken, 3 top bilardo kursuna katılan Çukurhisarlı öğrenciler de hem zihinsel becerilerini hem de bedensel esnekliklerini geliştiriyor.

20 Ağustos 2019 Salı 12:21
Çukurhisarlı öğrencilerin bilardo kursuna yoğun ilgisi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları tüm hızıyla sürerken, 3 top bilardo kursuna katılan Çukurhisarlı öğrenciler de hem zihinsel becerilerini hem de bedensel esnekliklerini geliştiriyor.


Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik ve tamamen ücretsiz olarak düzenlediği 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları tüm hızıyla devam ediyor. Kurslar; kültür-sanat, spor, kişisel gelişim ve bilim gibi birçok alanda çocuklara yönelik eğlenceli faaliyetler ile sürerken; Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde verilen bilardo eğitimleri de 50 öğrencinin katılımı ile gerçekleşiyor. 11-18 yaş arası öğrencilerin yer aldığı bilardo kursu, vuruş eğitimlerinin ardından 3 bant bilardo eğitimleri ile sürüyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler ile bilardoyu tanıyan öğrenciler hem kendilerini geliştiriyor hem de eğleniyor. Bilardo sporu gençlerde; zihinsel gücü artırmak, soğukkanlılık kazandırmak, konsantrasyon becerisini geliştirmek, fiziksel esneklik sağlamak, denge koruma yeteneğini güçlendirmek gibi birçok fayda sağlıyor.


Tepebaşı Belediyesi’nin 2019 Yaz Dönemi Çocuk Kursları’na katılarak güvenli ve nezih bir ortamda bilardo oynayan Çukurhisarlı çocuklar da eğitimlerden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, “Bilardo çok keyifli ve düşündürücü bir oyun. Kendimizi geliştirmeye devam ederek bilardoya gelecekte devam etmek ve profesyonel olmak istiyoruz. Tepebaşı Belediyesi Başkanımız Ahmet Ataç’a bu imkanı bizlere sunduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


2018 Yaz Dönemi Çocuk Kursları ile spordan müziğe, danstan sanata, kişisel gelişimden bilime kadar pek çok branşta gelişime katkı sağlanarak, öğrencilerin yaz tatilini güvenli bir ortamda, verimli bir şekilde geçirmesi sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:21
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