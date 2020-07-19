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Yerel

Çukurca'da roketli tuzak! Böyle tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandolar tarafından Çukurca'da düzenlenen operasyonda, üs bölgesine hedef alan 2 roket atar tespit edilerek, olası saldırının önlendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 15:09:00 -
Çukurca'da roketli tuzak! Böyle tespit edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca'da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi" denildi. Roket atarların tespiti ile teröristlerin saldırısının önlendiği kaydedildi.

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