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Çukurca’da Foto Safari

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ’Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Çukurca’da Foto Safari

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ’Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.


Hakkari Valiliği, Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival, dün başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival kapsamında, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar ilçeyi karış karış geziyor. Festivalin birinci gününde kayıt yaptıran katılımcılar, ikinci gününde ise bölgeye açılarak doğanın muhteşem görüntüsünü fotoğraflamaya çalıştı.


Çocuk Tepesi’nden atlayışlar yapan yamaç paraşütçüleri ise gökyüzüne renk kattı. Festivalde yamaç paraşütü, dağ tırmanışı, rafting, paintball, trekking, Paintball Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Müsabakası gibi 12 farklı kategoride etkinlikler düzenlenecek.


Festival için birçok doğasever, ünlü fotoğrafçı ile dağcının geldiği ilçede, misafirhane ve pansiyonlar tamamen dolarken, birçok katılımcı ise vatandaşların evine konuk oldu.


Festivale Ankara’dan gelen Abdurrahman Kurt, 7 arkadaşıyla Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali’ne katıldığını söyledi. Kurt, “Buradaki ortam çok güzel. Hele ki doğası bir başka güzel. Bölgede güvenlik sorunu da yok. Zap Vadisi endemik bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Buraya fotoğrafçı dostları ve tüm turistleri bekleriz” diye konuştu.


İzmir’den gelen Muhammed Türkeri ise Çukurca’yı çok beğendiğini ve insanlarının sıcakkanlı olduğunu dile getirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılması beklenen festivalde, fotoğraf dalında dereceye giren fotoğrafçılara çeşitli ödüller verileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
  1. fotoğraf
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