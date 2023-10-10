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Tarım Çukurca’da çiftçiler ata tohumu çeltiğin hasadını el birliğiyle yapıyor
Tarım

Çukurca’da çiftçiler ata tohumu çeltiğin hasadını el birliğiyle yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-10 22:33:00 -
Çukurca’da çiftçiler ata tohumu çeltiğin hasadını el birliğiyle yapıyor

Hakkari’nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde çiftçiler, ilkbaharda çamurdan bentlerle oluşturdukları havuzlara ata tohumundan ektikleri çeltiği, yine el birliğiyle hasat ediyor.

Engebeli araziler ile yüksek dağlarla çevrili, verimli topraklarında nar, incir ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği Çukurca’da çiftçiler, ürettikleri pirincin bir bölümünü ihtiyaçları için ayırıyor, kalan kısmını da satarak kazanç sağlıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncer Ataseven, yöreye ait ata tohumundan üretilen çeltiğin tanesinin iri, sert ve lezzetli olduğunu belirterek “Buradaki çeltik ekimi yetiştiriciler tarafından nisanda imece usulüyle yapılıyor. Hasat dönemi ise eylülün sonlarında, ekimin başında yine imece usulüyle gerçekleştiriliyor. İlçemizde yaklaşık 400 dekarlık alanda ekim yapılıyor. Çeltik bitkisinden dekar başına 350-400 kilogram verim alınıyor” dedi.

Çiftçilerden Mehmet Güngören de “Ekim ve hasat dönemi çok zorlu geçiyor. Hasat döneminde hiçbir tarım aracını kullanmıyoruz. İşimizin hepsini kürekle, orakla yapıyoruz. 1-2 kişinin işi değil, en az 10 kişinin tarlaya girmesi gerekiyor ki kısa sürede bitsin. O nedenle birbirimize yardım ediyoruz. Yardımsız bu işi yapamayız” diye konuştu.

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