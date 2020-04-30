Çukurca Belediyesinden dezenfekte çalışması

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi, korona virüs salgını ve Ramazan ayı dolayısıyla çarşı merkezini tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, karona virüsü salgını çıktığından beri ortak yaşam alanlarını dezenfekte ettiklerini söyledi. Dündar, “Hastane, kurumlar ve sokaklar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca ekiplerimiz tarafından ilaçlı su ile yıkanmaktadır. Amacımız mümkün olduğu sürece vatandaşlarımızın evde kalmaları, zorunlu olarak dışarı çıkanların da kullanmış olduğu alanların hijyenik olabilmesi için gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmalarının sıklıkla yapılmasıdır. Bu anlamda belediyemizin bünyesinde bulunan bütün personelimiz üstün bir gayret ve çaba sarf etmekte olup bundan sonrada çalışmalarına devam edecektir. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. İnşallah hep birlikte sağlık kurumlarımızın belirlemiş olduğu kaideler içinde bu süreci atlatacağız. Güzel günlerle hep birlikte tekrar bir arada olacağız inşallah” dedi.