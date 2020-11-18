Çukur oyuncusundan rezil paylaşım! Hayko Cepkin'in cevabı 'yuh' dedirtti

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan 'Kabine Toplantısı' sonrası haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı duyuruldu.

Haftasonu akşam saat 20.00 ile sabah saat 10.00 arası sokağa çıkma ve seyahat yasağı getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘lanet dizi’ olarak tanıladığı Show TV’de ekranlara gelen "Çukur" dizisinde rol alan oyuncu Rıza Kocaoğlu, alınan sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili sosyal medyadan rezalet bir paylaşımda bulundu.

“Ayyaş muhabbeti” yaptılar!

Kocaoğlu, Twitter hesabından “Öğle rakısı diyorsunuz?” yazarak kendince sokağa çıkma yasağı ile alay etmeye kalkıştı. Bunu da alkolik olduğunuy belli edercesine ‘rakı’ üzerinden yaptı.

"Hayko Cepkin" adıyla tanınan sözde sanatçı da Kocaoğlu’na verdiği cevapta rezaleti katmerleştirdi. Kocaoğlu’nun paylaşımına “Midye bira da olur” yorumu atan Cepkin’e, Kocaoğlu “Olur güzel olur, hem iş konuşuruz:)” cevabını verdi.

‘Ünlü’ etiketiyle pohpohlanan iki ismin sosyal medyadan koronavirüs tedbirleri gibi ciddi bir konuda ‘içki’ üzerinden yaptıkları ayyaş muhabbetini akıllara getiren paylaşımlar duyarlı kullanıcılar tarafından tepki ile karşılandı.