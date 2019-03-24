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Çukur eylemlerine destek veren isim CHP'nin Kadıköy adayı!

Terör örgütü PKK’nın çukur eylemleri sırasında ‘Diren Lice’ diyerek teröristlere destek veren Şerdil Dara Odabaşı, CHP’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu. Yerel seçimler yaklaşırken Odabaşı'nın adaylığı halen tepki çekiyor ancak CHP Genel Merkezi HDP'nin oyunu kaybetme korkusuyla kararında ısrarlı.

24 Mart 2019 Pazar 14:06
Çukur eylemlerine destek veren isim CHP'nin Kadıköy adayı!

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Zillet İttifakı’nın gösterdiği adaylar arasında terör örgütü PKK ile doğrudan bağlantılı veya teröre destek vermiş olan isimlerin bulunması dikkat çekiyor.

Kemal KılıçdaroğluMeral Akşener ve Temel Karamollaoğlu her ne kadar inkar etse de Zillet İttifakı tamamen terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kolkola seçimlere gidiyor. HDP büyük şehirlerde aday göstermeyerek dahil olduğu Zillet İttifakı’nın adaylarını destekleyeceğini duyurdu. HDP’li isimler büyükşehirlerde CHP, İP ve Saadet’in adaylarına destek vereceğini alenen ilan ederken Zillet İttifakı’nın tarafları ise ayan beyan ortada olan bu gerçeği kendi tabanlarından tepki çekmemek için inkar etme yolunu tercih ediyor.

Zillet İttifakı’nın meclis üyesi adayı olarak gösterdiği isimlerin büyük bir çoğunluğunun PKK bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Gösterilen Başkan adayları ise teröre doğrudan destek veren isimlerden seçildi.

Hem PKK hem Atatürk!

CHP İstanbul Kadıköy’de Şerdil Dara Odabaşı’nı aday olarak gösterdi. İstanbul'un Kadıköy İlçesi için yapılan oylama sonucuna Şerdil Dara Odabaşı'nın ismi CHP PM'de onaylandı. Odabaşı 30 kabul, 29 ret oyuyla CHP'nin Kadıköy belediye başkan adayı oldu. Odabaşı'nın HDP sempatizanı mesajları ve PKK'nın hendek terörüne verdiği destek yeniden gündeme geldi.

Odabaşı 793 şehit verdiğimiz terör örgütü PKK’nın çukur eylemleri sırasında ‘Diren Lice’ diyerek teröre destek vermişti.

Odabaşı 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı afişlerde ise Atatürk’ü kullanıyor. Vatandaşlar “Hem Atatürk diyeceksin, hem de Lice’de hendeklere gömülen teröristlere destek vereceksin. Bu kafa sorunlu bir kafadır!” diyerek Odabaşı’na tepkisini gösterdi.

Ne olmuştu?

7 Haziran 2015 seçimlerinden 1 ay sonra HDP’nin özerklik ilanlarıyla destek verdiği terörde PKK, Doğu ve Güneydoğu’daki birçok il ve ilçe harabeye çevirmişti. Terör saldırılarında 793 güvenlik görevlisi şehit olurken 314 sivil vatandaş da hayatını kaybetti. 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ve 2 binden fazla vatandaş ise yaralandı.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:06
  1. İstanbul
  2. Şerdil Dara Odabaşı
  3. PKK
  4. CHP
  5. Kadıköy
  6. aday
  7. HDP

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