Çukur dizisinden tanınan Kubilay Aka'ya hapis şoku! Böyle skandal görülmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘lanet’ dizi dediği Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinden tanınan oyuncu Kubilay Aka'ya hapis istemiyle dava açıldı.

Çukur dizisine veda ettikten sonra Cantavanlar dizisine transfer olan Kubilay Aka ile bir dönem gayrimeşru ilişki yaşadığı Beyza Güneş arasında skandal gelişmeler yaşanıyor.

Kubilay Aka’nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını ve cinsel içerikli mesajlarını ifşa eden Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Güneş'i tehdit edip hakaret mesajı atan oyuncu Aka’nın da 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Böyle ahlaksızlık olay görülmedi

Aka da Güneş'e, ''Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın'' mesajı atıp tehdit etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Kubilay Aka ve Beyza Güneş hakkında karşılıklı müşteki-şüpheli olarak yer aldıkları bir dava açtı. Oyuncunun tehdit ve hakaretten 4 yıla kadar hapsini istedi. (Sabah)