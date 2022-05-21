Çuha çiçeği (Tutya) nedir, bakımı nasıl yapılır? Faydaları nelerdir, yağı ve çayı nasıl kullanılır?

Çuha çiçeği (Tutya) nedir?

Latince adı ‘Primulaceae’ olan Çuha Çiçeği çuha çiçeğigiller familyasındandır. Adını çuhaya (kumaşa) benzeyen yapraklarından almıştır. Anavatanı Çin’dir. 500’e yakın türü bulunmaktadır. Genelde bahçecilikte süs bitkisi olarak yetiştirilen çuha çiçeği, Avrupa ve Asya’nın güneşli çayırlarında ya da güneş gören orman altı bölgelerde yabani olarak yetişir. Anadolu’da da yaygın olan Çuha Çiçeği, yörelere göre Ayıkulağı, Tutya Çiçeği, Evvel Baharotu, Onbiray çiçeği ve Felçotu olarak da bilinir.

Renkleri ilgi çekicidir. Üstelik kokusu ile karakteristik bir özellik kazanmaktadır

Dağların kenarlarında ve kırlarda rahatlıkla yetişen çokyıllık bir bitkidir. Yapraklar tabana yakın rozet şeklinde dizili ve ince sıkı tüylü yapıdadır. Uzun oval yapraklarının üst yüzeyleri kırışıktır. Gevşek şemsiyeler oluşturarak rengarenk çiçekler açar. Çiçeklerinin rengi bitkinin yetiştiği ortamın sıcaklığına göre değişkenlik gösterir.

Çuha çiçeği yağı ne ise yarar?

Çuha çiçeği yağının akne, diyabetik nöropati, egzama, osteoporoz, sedef hastalığı, adet öncesi sendromu (PMS) ve romatoid artrit dahil olmak üzere sayısız sağlık durumunun tedavisinde yardımcı olduğuna inanılmaktadır.

Çuha Çiçeği bitkisinden; çuha çiçeği çayı, çuha çiçeği yağı, çuha çiçeği reçeli ve şurubu üretilir.

Bu harika bitkiden en yüksek verimle faydalanabilmek için, Nisan ve Mayıs aylarında kökleriyle birlikte bitkiyi bütün olarak toplamak ve kurutmak gerekmektedir. Demetler halinde açan çiçekleri kırmızı, mor, sarı, pembe ve beyaz renklerde olabilir. Çiçeklenmeleri genellikle kış bitiminde başlar. İlkbahar sonuna kadar hava ısınmadan çiçek açmaya devam eder. Bu süreçte büyümeye devam eder.

Çuha çiçeği nerede yetişir?

Primulaceae familyasındandır. ·Halk arasında onikiay çiceği,çuha çiceği….gibi isimlerle anılmaktadır. ·Anavatanı Çin'dir. Ülkemizde hemen heryerde yetişmektedir.

Çuha Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Baş ağrılarına ve migrene iyi gelir.

Uykusuzluk sorununa karşı etkilidir.

Sinir sisteminin düzenli çalışmasına destek olur, stres, kaygı ve gerginlik hallerine iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Evlerde de yetiştirilen çuha çiçeği; hem bitki çayı, hem de yağ olarak da ... Ciltte oluşan sivilce ve siyah noktalara karşı etkilidir.

– Cildin genç kalmasını sağlar.

– Sivilce ve akne oluşumunu önler.

– İltihaplı cilt rahatsızlığı olan egzama tedavisinde yardımcıdır.

– PMS semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Çuha çiçeğinin özellikleri nelerdir?

Bakımı oldukça kolay olan çuha çiçeği, çok yıllık bir bitkidir. Sarı, pembe, mavi, kırmızı gibi renkleri mevcuttur. Soğuk hava koşullarına dayanıklı olan bu bitki, genellikle sonbahar aylarında ekilir. Evlerde de yetiştirilen çuha çiçeği; hem bitki çayı, hem de yağ olarak da kullanılıyor

Çuha çiçeğinin diğer adı olan tutya çiçeği farklı bir anlam da içermektedir.

Tutya nedir?

Tutya, deniz araçlarında meydana gelen galvanik korozyonu önlemek için anot olarak kullanılan metal bir ekipmandır. Deniz araçları sürekli olarak su ve nem yüklü rüzgarlarla temas halindedir ve bu da onları korozyona karşı oldukça duyarlı hale getirir.

Çuha çiçeği çayı nasıl yapılır?

Çuha çiçeği çayı hazırlamak için, bir bardak su kaynatın. Kurutulmuş çuha çiçeğinden bir tutam alarak kaynar suyun içerisine ekleyin. Çayı 5-10 dakika demlenmesi için bırakın. Ardından süzerek içebilirsiniz.

Gece çuha çiçeği yağı nasıl Kullanılır?

Aktardan alacağınız çuha çiçeği yağını bir pamuk yardımı ile kullanmanız daha iyi sonuçlar verecektir. Ağrılı bölgenize doğrudan uygulayabilirsiniz. 2 veya 3 damla çuha çiçeği yağı dökerek masaj yapabilirsiniz. Çuha çiçeği sivilce şikayetlerinizi ortadan kaldırabilir.

Çuha çiçeği ile gençleşin

Çuha çiçeği çiçekleri, güneş batmaya başladığında açtıklarından ay çiçeği olarak da adlandırılır. İnsanlar genellikle limon gibi koktuklarını söylerler.

İyileştirici faydaları, gama-linolenik asit (GLA) içeriğinden kaynaklanabilir. GLA, bir omega-6 yağ asididir.

Nasıl gençleştirir?

Canlı sarı çuha çiçeği, cildiniz PMS semptomlarını ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını hafiflettiği düşünülen bir yağ üretir.Hücrelerin yenilenmesini cildin güzelleşmesini sağlar. Çuha çiçeği yağının anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu da ciltteki sorunların azaltılmasında, sivilcelerin ve pürüzlerin giderilmesinde etkilidir. Cilt iltihabını ve lezyonlara neden olan cilt hücrelerinin sayısını azaltır.Sivilce izlerini azaltmaya yardımcı olur.

NASIL KULLANILIR?

Çuha çiçeği özleri takviye olarak alınabilir, bununla birlikte cildi yenileme özelliğine sahip olan çuha çiçeği özlerini cildinize doğrudan sürerek uygulayabilirsiniz.

Çuha çiçeği zararları: Çuha çiçeğinin bilinen ciddi bir yan etkisi yoktur.