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Aktüel

Çufalı, Zonguldak’ın kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 03:18:12 -
Çufalı, Zonguldak’ın kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak’ın 99. kurtuluş yıldönümünü kutlayarak Uzunmehmet’i Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Rektör Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:


" Emeğin Başkenti Zonguldak şehrimizin 21 Haziran Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. yıl dönümünü ve taşkömürünü bularak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine kazandıran Uzun Mehmet’i Anma Günü’nü kutluyor, bu vesileyle Milli Mücadelede vatan uğruna şehit ve gazi olan askerlerimizi ve Maden Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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