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"Cücelik" engelli statüsüne alındı!

Halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazili vatandaşların engelli sınıfında tanımlanması ve pozitif ayrımcılıktan yararlanması için KDK çalışmalarının sonuca ulaştığı bildirildi.

26 Şubat 2019 Salı 15:20
"Cücelik" engelli statüsüne alındı!

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) yapılan açıklamada, 2016 yılında gerçekleştirilen ilk başvuruda, akondroplazili bireylerin "Özür Oran Cetveli"nde yüzde 40 engel oranı ile yer almasının talep edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, bu ve buna benzer çok sayıda talebi değerlendiren "ombudsman"ın, "Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" taslağına ilişkin çalışma yaparak bunun yayınlanması hususunda tavsiye kararı verdiği aktarıldı.

"Çalışmalar nihayet güzel bir sonuçla taçlandı"

Çalışmaların tamamlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu Denetçiliği Kurumunun, akondroplazili bireylerin engelli haklarından yararlanması için tavsiye ettiği yönetmelik değişikliği konusunda sürdürdüğü çalışmalar, nihayet güzel bir sonuçla taçlandı. 'Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik' ve 'Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik' 20 Şubat 2019 tarihli ve 30692 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece akondroplazinin, KDK'nin verdiği tavsiye kararları doğrultusunda 'Engel Oranları Alan Kılavuzunda' yüzde 40 oranıyla yer aldığı görüldü. Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan KDK, bir kez daha idareyle vatandaş arasında köprü oldu ve akondroplazili bireylerin mağduriyeti giderildi."

"Haklarımızı aldık"

İzmir'de yaşayan akondroplazili Umut Kösemen yaptığı açıklamada, engelli sınıfında tanımlanması için KDK'ye 6 yıl önce ilk kez kendisinin başvurduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucu mutlu haberi aldıklarını kaydeden Kösemen, "Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlandığını görünce çok mutlu oldum. Aileler de beni aradı, çocuklarının geleceğini artık daha güvencede hissettiklerini söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğim." dedi.

Kösemen, hayata hiçbir zaman küsmediğini dile getirerek 20 yıla yakın bir süredir aikido sporuyla ilgilendiğini, 4 yıldan bu yana ise okçuluk sporuyla kendisini zinde tuttuğunu ifade etti. Yönetmeliğin değişmesiyle kalıtsal cücelik hastalığı bulunan kişilerin yeni haklara sahip olacağının altını çizen Kösemen, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Yeni yönetmeliğe göre artık en az yüzde 40 engelli sayılacağız, engellilere tanınan bütün haklar artık bize de tanımlandı. Bu da bize erken emekli olma şansı verdi. Ev ya da araba sahibi olunmak istenirse de indirim sağlanıyor. Emekli olmak için önümüzdeki günlerde evraklarımı teslim edeceğim. Tüm arkadaşlarım adına KDK ve Bakanlık yetkililerine çok teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:20
  1. İzmir
  2. KDK
  3. cücelik
  4. engelli statüsü
  5. resmi gazete

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