  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çubuk'ta ilçe merkezine inen karaca görüntülendi

2020-04-28 11:35:47 -
Çubuk'ta ilçe merkezine inen karaca görüntülendi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçe merkizene inen karaca, zabıta ekiplerince görüntülendi.

Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesindeki Zabıta Müdürlüğünde görevli ekipler, kurum binası önünde karaca gördü.

Zabıta ekiplerinin cep telefonuyla görüntülediği karaca, koşarak gözden uzaklaştı.

Zabıta personeli Osman Ciğeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin ortasında karaca gördüğü için çok şaşırdığını söyledi.

Karacayı arkadaşlarıyla göreve giderken gördüklerini belirten Ciğeroğlu, "Nereye gittiğini belirlemek için cep telefonuyla görüntüsünü çekmeye başladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerini arayarak durumu bildirdik. Karaca daha sonra sokak aralarına girerek uzaklaştı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı