Cübbeli sessizliğini bozdu! "Banane AK Partiymiş bilmem ne partiymiş"

‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli son şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyerek Müslümanların değerlerine alenen hakaret eden Sezen Aksu'ya tepki yağdı.

Aksu'nun kepazeliğini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez" sözleriyle sahiplendi.

"Rey için ana babasını satanlar..."

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Aksu'ya destek veren Ali Babacan'a “Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?” ifadeleriyle adeta haddini bildirdi.

Konuyla ilgili dün bir açıklama daha yapan Cübbeli Ahmet, kendisini AK Partili olarak eleştirenlere karşı çıktı.

"Banane AK Partiymiş bilmem ne partiymiş"

Cübbeli Ahmet, "Müslümanın çizgisi olacak. Kafirlerle oturup kalkarsan sana da bir utanma geliyor. İşte Mustafa İslamoğlu kafalı. Sezen Aksu islama karşı doğru konuşuyor diyor. Adem cahildir diyor. Tövbe. Ali Babacan AKP'deyken aleyhine konuşmazdın diyor. Haşa. Benim siyasetle işim yok. Efkan Ala var orada. Hala AKP'de MYK üyesi. Banane AK Partiymiş bilmem ne partiymiş. Ben dine imana bakarım" dedi.